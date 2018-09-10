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Produkcja zakończona
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50PFK6510/12
Produkcja zakończona
Jak zsynchronizować obraz i dźwięk telewizora Philips?
Na ekranie widać pionowe lub poziome paski. Co zrobić?
Jak zmienić format obrazu telewizora Philips?
Co zrobić jeżeli przednia dioda LED miga wg. powtarzającego się wzoru?
Co zrobić w przypadku jeżeli telewizor się nie włącza?
Wyświetlane są informacje o telewizorze. Co zrobić? (tryb sklepowy)
Co zrobić jeśli SmartTV jest niedostępny?
Dlaczego telewizor nie reaguje na pilota podczerwieni?
Czym jest HDR i które telewizory Philips obsługują HDR?
Telewizor Philips traci ustawienia sieciowe po wyłączeniu. Co zrobić?
Co zrobić w razie błędu aktualizacji oprogramowania TV?
Dlaczego aplikacja YouTube nie jest już dostępna?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-S]
Jak udostępnić pliki z komputera dla telewizora Philips?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-C]
Co zrobić, jeśli dana aplikacja na telewizorze Philips nie działa?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-T]
Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Philips przez USB?
Na ekranie telewizora pojawia się komunikat, że nie działa aplikacja Android / sklep Google Play. Co zrobić?
Jak podłączyć TV do internetu?
Co zrobić jeśli wyświetla się informacja "Nie odnaleziono serwera Philips"?
Co zrobić w przypadku problemów z ustanowieniem połączenia bezprzewodowego?
Jak korzystać ze sklepu Google Play na telewizorze z systemem Android?
(VIDEO) Jak przesyłać treści aplikacji na telewizor Philips za pomocą Google Cast
(VIDEO) Jak podłączyć telewizor Philips do Wi-Fi
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