Daj się wciągnąć dzięki bogatemu w funkcje telewizorze z technologią Ambilight! Świetny obraz, realistyczny dźwięk Dolby Atmos i płynna rozgrywka. Niezależnie od tego, co oglądasz lub w co grasz, funkcja Ambilight zapewnia emocje, których nie doznasz podczas zwykłego nocnego seansu.
Niedrogi telewizor z technologią Ambilight
Telewizor 126 cm (50") AMBILIGHT
Pixel Precise Ultra HD
Inteligentna platforma Titan OS
Dźwięk Dolby Atmos
Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.
Telewizory z funkcją Ambilight to jedyne telewizory z wbudowanym oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. Twój telewizor wydaje się większy, a Ty bardziej zagłębiasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.
Żywe kolory i jasny, niezwykle ostry obraz.
Telewizor LED 4K (UHD) z jasnym obrazem i funkcją Ambilight pozwoli Ci czerpać wyjątkową radość z oglądanych programów. Silnik Philips Pixel Precise Ultra HD w telewizorze optymalizuje jakość obrazu, zapewniając, że jest niezwykle ostry, ma bogate kolory i płynny ruch. To gwarancja najlepszych możliwych wrażeń z oglądania.
Proste wyszukiwanie dzięki TITAN OS.
Dzięki naszej inteligentnej platformie TV TITAN OS szybko i łatwo znajdziesz ulubiony program. Kochasz seriale? Możesz kontynuować oglądanie bezpośrednio z ekranu głównego. A jeśli szukasz czegoś nowego, możesz przeglądać kategorie, np. filmy akcji lub dramaty, i wyświetlać rekomendacje z najlepszych usług strumieniowych — wszystkie w jednym miejscu.
Dolby Atmos — kinowa jakość dźwięku
Dolby Atmos zapewnia głębsze doznania, umieszczając dźwięki w przestrzeni wokół odbiorcy i nad nim. Czy jest to przelatujący nad głową statek kosmiczny, czy kroki osoby skradającej po cichu za Tobą, będziesz w samym centrum akcji.
Gotowy do gry. VRR i niskie opóźnienie wejścia na dowolnej konsoli.
Złącze HDMI VRR pozwala w pełni korzystać z możliwości konsoli dzięki szybkiej rozgrywce i płynnej grafice. Ustawienie małego opóźnienia aktywuje się automatycznie po włączeniu konsoli. Tryb gry systemu Ambilight sprawia, że emocje są jeszcze intensywniejsze.
Bezproblemowo łączy się z inteligentnymi sieciami domowymi.
Bezproblemowa zgodność z Matter i Control4 oznacza, że ten telewizor 4K Ambilight można łatwo zintegrować z istniejącą siecią inteligentnego domu.
Pilot z plastiku pochodzącego z recyklingu. Odpowiedzialne opakowanie.
Ten telewizor Ambilight ma ma elegancki, dyskretny wygląd, a funkcji Ambilight można użyć do stworzenia natychmiastowego nastrojowego oświetlenia, gdy ekrany są wyłączone. Pilot do telewizora jest wykonany z plastiku pochodzącego z recyklingu, nasze opakowania są wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu z certyfikatem FSC, a wkładki są drukowane na papierze pochodzącym z recyklingu.
Smukły telewizor o eleganckim, atrakcyjnym wyglądzie.
