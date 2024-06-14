Wyszukiwane terminy

    Telewizor 4K Ambilight
      Energy Label Europe E etykieta energetyczna
      Aby uzyskać więcej informacji, pobierz: etykieta energetyczna (PDF 75.0KB)

      LED Telewizor 4K Ambilight

      50PUS8009/12

      Telewizor 4K Ambilight

      Daj się wciągnąć dzięki bogatemu w funkcje telewizorze z technologią Ambilight! Świetny obraz, realistyczny dźwięk Dolby Atmos i płynna rozgrywka. Niezależnie od tego, co oglądasz lub w co grasz, funkcja Ambilight zapewnia emocje, których nie doznasz podczas zwykłego nocnego seansu.

      LED
      LED

      Telewizor 4K Ambilight

      Telewizor 4K Ambilight

      Niedrogi telewizor z technologią Ambilight

      • Telewizor 126 cm (50") AMBILIGHT
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Inteligentna platforma Titan OS
      • Dźwięk Dolby Atmos
      Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.

      Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.

      Telewizory z funkcją Ambilight to jedyne telewizory z wbudowanym oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. Twój telewizor wydaje się większy, a Ty bardziej zagłębiasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.

      Żywe kolory i jasny, niezwykle ostry obraz.

      Żywe kolory i jasny, niezwykle ostry obraz.

      Telewizor LED 4K (UHD) z jasnym obrazem i funkcją Ambilight pozwoli Ci czerpać wyjątkową radość z oglądanych programów. Silnik Philips Pixel Precise Ultra HD w telewizorze optymalizuje jakość obrazu, zapewniając, że jest niezwykle ostry, ma bogate kolory i płynny ruch. To gwarancja najlepszych możliwych wrażeń z oglądania.

      Proste wyszukiwanie dzięki TITAN OS.

      Proste wyszukiwanie dzięki TITAN OS.

      Dzięki naszej inteligentnej platformie TV TITAN OS szybko i łatwo znajdziesz ulubiony program. Kochasz seriale? Możesz kontynuować oglądanie bezpośrednio z ekranu głównego. A jeśli szukasz czegoś nowego, możesz przeglądać kategorie, np. filmy akcji lub dramaty, i wyświetlać rekomendacje z najlepszych usług strumieniowych — wszystkie w jednym miejscu.

      Dolby Atmos — kinowa jakość dźwięku

      Dolby Atmos — kinowa jakość dźwięku

      Dolby Atmos zapewnia głębsze doznania, umieszczając dźwięki w przestrzeni wokół odbiorcy i nad nim. Czy jest to przelatujący nad głową statek kosmiczny, czy kroki osoby skradającej po cichu za Tobą, będziesz w samym centrum akcji.

      Gotowy do gry. VRR i niskie opóźnienie wejścia na dowolnej konsoli.

      Gotowy do gry. VRR i niskie opóźnienie wejścia na dowolnej konsoli.

      Złącze HDMI VRR pozwala w pełni korzystać z możliwości konsoli dzięki szybkiej rozgrywce i płynnej grafice. Ustawienie małego opóźnienia aktywuje się automatycznie po włączeniu konsoli. Tryb gry systemu Ambilight sprawia, że emocje są jeszcze intensywniejsze.

      Bezproblemowo łączy się z inteligentnymi sieciami domowymi.

      Bezproblemowo łączy się z inteligentnymi sieciami domowymi.

      Bezproblemowa zgodność z Matter i Control4 oznacza, że ten telewizor 4K Ambilight można łatwo zintegrować z istniejącą siecią inteligentnego domu.

      Pilot z plastiku pochodzącego z recyklingu. Odpowiedzialne opakowanie.

      Ten telewizor Ambilight ma ma elegancki, dyskretny wygląd, a funkcji Ambilight można użyć do stworzenia natychmiastowego nastrojowego oświetlenia, gdy ekrany są wyłączone. Pilot do telewizora jest wykonany z plastiku pochodzącego z recyklingu, nasze opakowania są wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu z certyfikatem FSC, a wkładki są drukowane na papierze pochodzącym z recyklingu.

      Smukły telewizor o eleganckim, atrakcyjnym wyglądzie.

      Smukły telewizor o eleganckim, atrakcyjnym wyglądzie.

      Zgodność z systemami Matter i Control4.

      Zgodność z systemami Matter i Control4.

      Specyfikacja techniczna

      • Ambilight

        Funkcje Ambilight
        • Dostosowywanie się do koloru ściany
        • Tryb oświetlenia Lounge
        • Ambilight Muzyka
        • AmbiSleep
        • Alarm wschodu słońca
        • Animacja Ambilight FTI
        Wersja Ambilight
        3-stronny

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cale)
        50  cali
        Przekątna ekranu (cm)
        126  cm
        Wyświetlacz
        LED 4K Ultra HD
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Silnik graficzny
        Pixel Precise Ultra HD

      • Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

        Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
        • 640 x 480–60 Hz
        • 576p–50 Hz
        • 720p–50 Hz, 60 Hz
        • 1920 × 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 × 1440 – 60 Hz
        • 3840 × 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Telewizja cyfrowa
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Przewodnik telewizyjny*
        Elektroniczny program na 8 dni
        Wskaźnik siły sygnału
        Tak
        Telegazeta
        Telegazeta Hypertext (1000 stron)
        Obsługa HEVC
        Tak

      • Smart TV

        Aplikacje SmartTV*
        • Netflix
        • YouTube
        • Filmy Amazon Prime
        • Kanał TITAN
        • Aplikacja NFT*
        • Aplikacja pilota STB
        System operacyjny
        TITAN OS
        Dostępna pamięć flash*
        8 GB

      • Funkcje technologii Smart TV

        Interakcja z użytkownikiem
        Dublowanie ekranu
        Telewizor interaktywny
        HbbTV
        Sterowanie głosowe*
        Wbudowana aplikacja Amazon Alexa
        Funkcja Smart Home
        • Współpraca z Amazon Alexa
        • Obsługa Asystenta Google
        • MATTER
        • Wbudowana aplikacja Amazon Alexa

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzane formaty wideo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Odtwarzane formaty muzyki
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Obsługiwane formaty napisów
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formaty odtwarzania obrazu
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Dźwięk

        Moc wyjściowa (RMS)
        20 W
        Konfiguracja głośników
        Dwa głośniki pełnozakresowe 10 W
        Kodek
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Funkcje poprawy dźwięku
        • Wzmocnienie basów Dolby
        • Wyraźne dialogi
        • Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji
        • Korektor A.I.
        • Ustawienie głośności Dolby
        • Tryb nocny
        • Personalizacja dźwięku

      • Łączność WiFi

        Liczba wejść HDMI
        3
        Funkcje HDMI
        • 4K
        • Zwrotny kanał audio (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Przesyłanie wiązki pilota
        • Sterowanie dźwiękiem
        • Tryb gotowości
        • Odtwarzanie jednym przyciskiem
        Liczba wejść USB
        2
        Połączenie bezprzewodowe
        Jednopasmowa łączność Wi-Fi 802.11n 2x2
        HDCP 2.3
        Tak — wszystkie wejścia HDMI
        HDMI ARC
        Tak, przez złącze HDMI1
        Funkcje HDMI 2.1
        • eARC przez HDMI 1
        • Obsługa eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB
        • Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora

      • Obsługiwane funkcje wideo HDMI

        Gry
        • ALLM
        • HDMI VRR
        Nagrywarka z dyskiem twardym
        • HLG
        • HDR10
        • Zgodność z formatem HDR10+

      • Karta energetyczna UE

        Numery rejestracyjne EPREL
        1960010
        Klasa energetyczna dla SDR
        E
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR
        45 kWh/1000 h  kWh/1000 godz.
        Klasa energetyczna dla HDR
        G
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR
        78 kWh/1000 h  kWh/1000 godz.
        Pobór mocy w trybie wyłączenia
        n.d.
        Tryb gotowości w sieci
        2.0  W
        Wykorzystana technologia panelu
        LED LCD

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        220–240 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy w trybie gotowości
        mniej niż 0,5 W
        Funkcje oszczędzania energii
        • Zegar automatycznego wyłączania
        • Wyłączanie obrazu (dla radia)
        • Tryb Eco
        • Czujnik światła

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Pilot
        • 2 baterie AAA
        • Podstawa na biurko
        • Przewód zasilający
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa

      • Design

        Kolor telewizora
        Czarna matowa ramka
        Pionowa konstrukcja
        Czarne nóżki

      • Wymiary

        Odległość między 2 podstawami
        810  mm
        Zgodny uchwyt ścienny
        200 x 100 mm
        Telewizor bez podstawy (szer. × wys. × gł.)
        1111 x 649 x 88 mm
        Telewizor z podstawą (szer. × wys. × gł.)
        1111 x 674 x 255 mm
        Karton opakowania (szer. × wys. × gł.)
        1240 x 785 x 150 mm
        Waga telewizora bez podstawy
        8,2 kg
        Waga telewizora z podstawą
        8,4 kg
        Waga wraz z opakowaniem
        10,0 kg

      • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
      • Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
      • Dostępność aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
      • Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektroniczny przewodnik po programach i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
      • Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com.
      • Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Przycisk usługi Over-the-top na pilocie różni się w zależności od kraju. Należy sprawdzić zakupiony produkt.
      • Asystent Google jest dostępny w różnych językach i krajach w zależności od typu produktu.
      • Aplikacja HBO Max będzie dostępna do sierpnia 2024 roku.
      • Matter / Control4: ta funkcja będzie dostępna w 2024 roku poprzez aktualizację oprogramowania.

