Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.

Telewizory z funkcją Ambilight to jedyne telewizory z wbudowanym oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. Twój telewizor wydaje się większy, a Ty bardziej zagłębiasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.