    • Zanurz się w Ambilight Zanurz się w Ambilight Zanurz się w Ambilight
      Energy Label Europe E etykieta energetyczna
      Aby uzyskać więcej informacji, pobierz: etykieta energetyczna (PDF 939.0KB)

      LED Telewizor 4K Ambilight

      50PUS8010/12

      Zanurz się w Ambilight

      Poznaj Ambilight TV. Telewizor Smart TV z systemem operacyjnym Titan OS i europejskie wzornictwo. Wszystkie filmy, programy i sport są dostarczane szybko i w doskonałej jakości obrazu. Zanurz się w kolorach, świetle i kinowym dźwięku 3D.

      Telewizor 4K Ambilight

      Zanurz się w Ambilight

      • Telewizor 126 cm (50") AMBILIGHT
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos i DTS:X
      Są telewizory. Jest też Ambilight TV

      Są telewizory. Jest też Ambilight TV

      Dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED, które reaguje na każdą scenę, Ambilight zanurza Cię w aureoli kolorowego światła. Cała rozrywka wykracza poza ekran, aby wciągnąć Cię głębiej w daną chwilę. Raz doświadczony, nigdy nie będziesz chciał innego telewizora bez tej funkcji. Wystarczy raz spróbować, a już nigdy nie będziesz chciał telewizora bez tej funkcji.

      Żywe momenty. Ostrzejsze sceny.

      Żywe momenty. Ostrzejsze sceny.

      Powiększ. Zatrać się w szczegółach. Precyzja obrazu 4K wykracza poza wyobrażenia. Dzięki ekranowi z technologią precyzyjnego odwzorowania pikseli Ultra HD, który zapewnia ostrość i realistyczne szczegóły, każda chwila wypełniona jest zapierającymi dech w piersiach wrażeniami.

      Kolor i kontrast uwalniane z HDR10+

      Kolor i kontrast uwalniane z HDR10+

      Spodziewaj się większej liczby szczegółów. Poprawiona jakość obrazu klatka po klatce. Dzięki większemu naciskowi na kolory i kontrast, nawet najciemniejsze momenty i najjaśniejsze sceny stają się wyraźniejsze.

      Otocz się dźwiękiem Dolby Atmos i DTS:X.

      Otocz się dźwiękiem Dolby Atmos i DTS:X.

      Dzięki Dolby Atmos, zapewniającemu dźwięk zgodny z zamierzeniami reżysera i DTS:X do tworzenia wrażeń dźwiękowych 3D, czujesz się tak, jakbyś naprawdę tam był. Dodanie tego dodatkowego wymiaru do dźwięku zapewnia bardziej wciągające wrażenia w domu.

      System operacyjny Titan OS. Znajdź wszystko z łatwością.

      System operacyjny Titan OS. Znajdź wszystko z łatwością.

      Platforma Philips Smart TV Titan OS zapewnia to, co lubisz oglądać, i to szybko. Od sequeli po seriale i od filmów dokumentalnych po dramaty — wszystko, czego potrzebujesz, jest dostępne za naciśnięciem jednego przycisku. Niezależnie od tego, co chcesz oglądać, wszystkie najlepsze aplikacje do przesyłania strumieniowego są łatwo dostępne.

      Bezproblemowe połączenie z inteligentnymi sieciami domowymi.

      Bezproblemowe połączenie z inteligentnymi sieciami domowymi.

      Kompatybilność z Matter Smart Home zapewnia płynną integrację z istniejącą siecią inteligentnego domu. Aby sterować telewizorem za pomocą aplikacji Matter Smart Home lub usług sterowania głosowego, wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie i mówić. Przyciemnij światła. Dostosuj termostat. A nawet włącz telewizor Philips Ambilight. Wystarczy jedno polecenie. Telewizor jest również kompatybilny również z urządzeniami obsługującymi Alexę oraz Apple AirPlay.

      Rozmiar do wyboru

      Rozmiar do wyboru

      Postaw na duży rozmiar. Postaw na mały. Wybierz telewizor, który idealnie dopasuje się do Twoich potrzeb. Od małych ekranów 43-calowych po 65-calowe telewizory, wybierz niesamowitą serię 8000, aby dokonać mądrzejszego wyboru telewizora.

      Europejskie wzornictwo, zrównoważone myślenie

      Podstawka krawędziowa. Cienka ramka. Telewizor 4K LED. To europejska jakość wzornictwa. Dzięki szybkiemu i łatwemu wyszukiwaniu treści dzięki systemowi operacyjnemu Titan OS, każdy najmniejszy szczegół został starannie dopracowany, aż po plastikowy pilot z recyklingu i opakowanie z certyfikatem FSC.

      Wyraźniejsze brzmienie każdego słowa dzięki funkcji Vocal Boost

      Usłysz wyraźnie każde słowo. Funkcja Wzmacniania głosu umożliwia głośniejsze lub cichsze odtwarzanie dialogów bez wpływu na dźwięki otoczenia. Dzięki temu nie umknie Ci żaden moment, a każde wypowiedziane zdanie będzie wyraźniejsze.

      Łączność gotowa do gry

      Złącze HDMI 2.1 i technologia VRR pomagają w pełni wykorzystać możliwości konsoli, zapewniając szybszą rozgrywkę i płynniejszą grafikę. Dzięki ustawieniu niskiego opóźnienia wejściowego, które włącza się automatycznie po włączeniu konsoli, jesteś gotowy na nowy poziom w grach.

      Specyfikacja techniczna

      • Ambilight

        Funkcje Ambilight
        • Animacja Ambilight FTI
        • Ambilight Muzyka
        • AmbiSleep
        • Tryb gry
        • Tryb oświetlenia Lounge
        • Alarm wschodu słońca
        • Dostosowywanie się do koloru ściany
        Wersja Ambilight
        3-stronny

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cale)
        50  cali
        Przekątna ekranu (cm)
        126  cm
        Wyświetlacz
        LED 4K Ultra HD
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160 pikseli
        Silnik graficzny
        Pixel Precise Ultra HD
        Funkcje poprawy obrazu
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Gra
        • Zgodność z formatem HDR10+
        • Kino domowe
        • Monitor
        • Micro Dimming
        • Film
        • Własne
        • Pixel Precise UltraHD
        • Ultra Resolution

      • Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

        Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
        640 x 480–60 Hz, 576p–50Hz, 720p–50/60 Hz, 1920 x 1080p–24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440–60 Hz, 3840 x 2160p–24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Telewizja cyfrowa
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Wskaźnik siły sygnału
        Tak
        Telegazeta
        Telegazeta Hypertext (1000 stron)
        Obsługa HEVC
        Tak

      • Smart TV

        Aplikacje SmartTV*
        • Filmy Amazon Prime
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Aplikacja NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        System operacyjny
        TITAN OS
        Dostępna pamięć flash*
        8 GB

      • Funkcje technologii Smart TV

        Telewizor interaktywny
        HbbTV
        Sterowanie głosowe*
        • Współpraca z usługą Alexa.
        • Obsługa Google Home
        Funkcja Smart Home
        • MATTER
        • Control4
        • Obsługa Apple Home
        Pasek kontroli do gier
        Gamebar 2.0
        Obsługa TTS
        Tak

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzane formaty wideo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Odtwarzane formaty muzyki
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Obsługiwane formaty napisów
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formaty odtwarzania obrazu
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Dźwięk

        Audio
        2.0-kanałowy
        Moc wyjściowa (RMS)
        20 W
        Konfiguracja głośników
        Dwa głośniki pełnozakresowe 10 W
        Funkcje poprawy dźwięku
        • Tryb AVL
        • Wszystkie style dźwięku
        • Wzmocnienie tonów niskich
        • Dolby Atmos
        • Dolby Media Intelligence
        • Rozrywka
        • Korektor
        • Profil słuchowy
        • Tryb nocny
        • Własne
        • Wzmocnienie głosu
        • DTS-X
        Funkcje słuchawek
        Dolby Atmos dla słuchawek
        Silnik dźwiękowy
        IntelliSound
        Główny głośnik
        Głośnik pełnozakresowy Bass Reflex (FR01A)

      • Łączność WiFi

        Liczba wejść HDMI
        3
        Funkcje HDMI
        • 4K
        • Zwrotny kanał audio (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Przesyłanie wiązki pilota
        • Sterowanie dźwiękiem
        • Tryb gotowości
        • Odtwarzanie jednym przyciskiem
        Liczba wejść USB
        2
        Połączenie bezprzewodowe
        • Dwupasmowa łączność Wi-Fi 802.11ac 2x2
        • Bluetooth 5.2
        • Łatwe parowanie (niebieski przycisk RC)
        • Obsługa Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Tak — wszystkie wejścia HDMI
        HDMI ARC
        Tak, przez złącze HDMI1
        Funkcje HDMI 2.1
        • eARC przez HDMI 1
        • Obsługa eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora
        • HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB

      • Obsługiwane funkcje wideo HDMI

        Gry
        • ALLM
        • HDMI VRR
        Nagrywarka z dyskiem twardym
        • HLG
        • HDR10
        • Zgodność z formatem HDR10+

      • Karta energetyczna UE

        Numery rejestracyjne EPREL
        2229866
        Klasa energetyczna dla SDR
        E
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR
        48  kWh/1000 godz.
        Klasa energetyczna dla HDR
        G
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR
        95  kWh/1000 godz.
        Pobór mocy w trybie wyłączenia
        n.d.
        Tryb gotowości w sieci
        2.0  W
        Wykorzystana technologia panelu
        LED LCD

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy w trybie gotowości
        mniej niż 0,5 W
        Funkcje oszczędzania energii
        • Zegar automatycznego wyłączania
        • Tryb Eco
        • Czujnik światła
        • Wyłączanie obrazu (dla radia)

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • 2 baterie AAA
        • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
        • Pilot
        • Podstawa na biurko
        • Przewód zasilający
        • Skrócona instrukcja obsługi

      • Design

        Kolor telewizora
        Czarna matowa ramka
        Pionowa konstrukcja
        Metalowa czarna podstawa łukowa

      • Wymiary

        Odległość między 2 podstawami
        804  mm
        Zgodny uchwyt ścienny
        200 x 100 mm
        Telewizor bez podstawy (szer. × wys. × gł.)
        1110 x 650 x 88 mm
        Telewizor z podstawą (szer. × wys. × gł.)
        1110 x 709 x 281 mm
        Karton opakowania (szer. × wys. × gł.)
        1210 x736 x 131 mm
        Waga telewizora bez podstawy
        8,50 kg
        Waga telewizora z podstawą
        8,80 kg
        Waga wraz z opakowaniem
        11,18 kg

      • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
      • Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
      • Dostępność aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
      • Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektroniczny przewodnik po programach i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
      • Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com.
      • Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Przycisk usługi Over-the-top na pilocie różni się w zależności od kraju. Należy sprawdzić zakupiony produkt.
      • Asystent Google jest dostępny w różnych językach i krajach w zależności od typu produktu.
      • Zakres usług sterowania głosowego za pośrednictwem telewizora różni się w zależności od kraju i języka. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
      • * Apple, AirPlay i Apple Home są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.

