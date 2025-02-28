Poznaj Ambilight TV. Telewizor Smart TV z systemem operacyjnym Titan OS i europejskie wzornictwo. Wszystkie filmy, programy i sport są dostarczane szybko i w doskonałej jakości obrazu. Zanurz się w kolorach, świetle i kinowym dźwięku 3D.
Zanurz się w Ambilight
Telewizor 126 cm (50") AMBILIGHT
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos i DTS:X
Są telewizory. Jest też Ambilight TV
Dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED, które reaguje na każdą scenę, Ambilight zanurza Cię w aureoli kolorowego światła. Cała rozrywka wykracza poza ekran, aby wciągnąć Cię głębiej w daną chwilę. Raz doświadczony, nigdy nie będziesz chciał innego telewizora bez tej funkcji. Wystarczy raz spróbować, a już nigdy nie będziesz chciał telewizora bez tej funkcji.
Żywe momenty. Ostrzejsze sceny.
Powiększ. Zatrać się w szczegółach. Precyzja obrazu 4K wykracza poza wyobrażenia. Dzięki ekranowi z technologią precyzyjnego odwzorowania pikseli Ultra HD, który zapewnia ostrość i realistyczne szczegóły, każda chwila wypełniona jest zapierającymi dech w piersiach wrażeniami.
Kolor i kontrast uwalniane z HDR10+
Spodziewaj się większej liczby szczegółów. Poprawiona jakość obrazu klatka po klatce. Dzięki większemu naciskowi na kolory i kontrast, nawet najciemniejsze momenty i najjaśniejsze sceny stają się wyraźniejsze.
Otocz się dźwiękiem Dolby Atmos i DTS:X.
Dzięki Dolby Atmos, zapewniającemu dźwięk zgodny z zamierzeniami reżysera i DTS:X do tworzenia wrażeń dźwiękowych 3D, czujesz się tak, jakbyś naprawdę tam był. Dodanie tego dodatkowego wymiaru do dźwięku zapewnia bardziej wciągające wrażenia w domu.
System operacyjny Titan OS. Znajdź wszystko z łatwością.
Platforma Philips Smart TV Titan OS zapewnia to, co lubisz oglądać, i to szybko. Od sequeli po seriale i od filmów dokumentalnych po dramaty — wszystko, czego potrzebujesz, jest dostępne za naciśnięciem jednego przycisku. Niezależnie od tego, co chcesz oglądać, wszystkie najlepsze aplikacje do przesyłania strumieniowego są łatwo dostępne.
Bezproblemowe połączenie z inteligentnymi sieciami domowymi.
Kompatybilność z Matter Smart Home zapewnia płynną integrację z istniejącą siecią inteligentnego domu. Aby sterować telewizorem za pomocą aplikacji Matter Smart Home lub usług sterowania głosowego, wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie i mówić. Przyciemnij światła. Dostosuj termostat. A nawet włącz telewizor Philips Ambilight. Wystarczy jedno polecenie. Telewizor jest również kompatybilny również z urządzeniami obsługującymi Alexę oraz Apple AirPlay.
Rozmiar do wyboru
Postaw na duży rozmiar. Postaw na mały. Wybierz telewizor, który idealnie dopasuje się do Twoich potrzeb. Od małych ekranów 43-calowych po 65-calowe telewizory, wybierz niesamowitą serię 8000, aby dokonać mądrzejszego wyboru telewizora.
Europejskie wzornictwo, zrównoważone myślenie
Podstawka krawędziowa. Cienka ramka. Telewizor 4K LED. To europejska jakość wzornictwa. Dzięki szybkiemu i łatwemu wyszukiwaniu treści dzięki systemowi operacyjnemu Titan OS, każdy najmniejszy szczegół został starannie dopracowany, aż po plastikowy pilot z recyklingu i opakowanie z certyfikatem FSC.
Wyraźniejsze brzmienie każdego słowa dzięki funkcji Vocal Boost
Usłysz wyraźnie każde słowo. Funkcja Wzmacniania głosu umożliwia głośniejsze lub cichsze odtwarzanie dialogów bez wpływu na dźwięki otoczenia. Dzięki temu nie umknie Ci żaden moment, a każde wypowiedziane zdanie będzie wyraźniejsze.
Łączność gotowa do gry
Złącze HDMI 2.1 i technologia VRR pomagają w pełni wykorzystać możliwości konsoli, zapewniając szybszą rozgrywkę i płynniejszą grafikę. Dzięki ustawieniu niskiego opóźnienia wejściowego, które włącza się automatycznie po włączeniu konsoli, jesteś gotowy na nowy poziom w grach.
Specyfikacja techniczna
Ambilight
Funkcje Ambilight
Animacja Ambilight FTI
Ambilight Muzyka
AmbiSleep
Tryb gry
Tryb oświetlenia Lounge
Alarm wschodu słońca
Dostosowywanie się do koloru ściany
Wersja Ambilight
3-stronny
Obraz/wyświetlacz
Przekątna ekranu (cale)
50
cali
Przekątna ekranu (cm)
126
cm
Wyświetlacz
LED 4K Ultra HD
Rozdzielczość panelu
3840 x 2160 pikseli
Silnik graficzny
Pixel Precise Ultra HD
Funkcje poprawy obrazu
Crystal Clear
ECO
Gra
Zgodność z formatem HDR10+
Kino domowe
Monitor
Micro Dimming
Film
Własne
Pixel Precise UltraHD
Ultra Resolution
Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza
Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
640 x 480–60 Hz, 576p–50Hz, 720p–50/60 Hz, 1920 x 1080p–24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440–60 Hz, 3840 x 2160p–24/25/30/50/60 Hz
