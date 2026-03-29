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  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
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Produkcja zakończona

Xenon WhiteVisionSamochodowa lampa ksenonowa

85415WHVS1

4.3
| (31) Opinie
Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
Lampy ksenonowe Philips WhiteVision poprawiają widoczność, zapewniając efekt intensywnego, białego światła o barwie do 6000 kelwinów. To znakomite uzupełnienie reflektorów ksenonowych, dopasowane do wyglądu źródeł światła LED pojazdu.
Poznaj wszystkie korzyści

Doskonały efekt białego światła LED

Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne

  • Rodzaj źródła światła: D1S

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 1

  • 85 V, 35 W

W 100% legalne użytkowanie na drogach, w 100% intensywne białe światło

Lampy ksenonowe WhiteVision uzyskały certyfikację ECE. Są to lampy generujące intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka dzięki barwie światła, która jest doskonale dopasowana do źródeł LED.

Większy kontrast zapewnia lepszą widoczność i bezpieczniejszą jazdę

Maksymalnie białe światło o temperaturze barwowej 5000 K zapewnia lepszą widoczność oznakowania drogowego. Bielsze światło wpływa na koncentrację i zwiększenie czujności kierowcy w nocy, pozwalając na bardziej komfortową i bezpieczną jazdę.

Żarówki samochodowe Philips są bardzo wytrzymałe

Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest bardziej wytrzymałe niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko wczesnych awarii. Żarówki samochodowe firmy Philips wykonane ze szkła kwarcowego odpornego na działanie promieni UV pozwalają na uzyskanie zwiększonego ciśnienia w żarówce, dzięki czemu emitują mocniejsze światło i zapewniają większą trwałość.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie