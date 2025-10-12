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Produkcja zakończona

Radiobudzik do urządzeń iPod i iPhone

AJ3275D/12

Pobudka przy wspaniałej muzyce z urządzenia iPod/iPhone

Rozpocznij dzień tak, jak lubisz — ulubioną muzyką z urządzenia iPod/iPhone. Ten niewielki radiobudzik umożliwia odtwarzanie zawartości i ładowanie urządzeń iPod/iPhone ze złączem Lightning bez konieczności wyjmowania ich z futerału ochronnego. Możesz również ustawić budzenie radiem lub brzęczykiem.

Poznaj wszystkie korzyści

Pobudka przy wspaniałej muzyce z urządzenia iPod/iPhone

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • Tuner FM, podwójny alarm

  • 2 W

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.

Całkowita moc wyjściowa 2 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 2 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 2 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie