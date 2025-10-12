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Produkcja zakończona
AJ3275D/12
Pobudka przy wspaniałej muzyce z urządzenia iPod/iPhone
Rozpocznij dzień tak, jak lubisz — ulubioną muzyką z urządzenia iPod/iPhone. Ten niewielki radiobudzik umożliwia odtwarzanie zawartości i ładowanie urządzeń iPod/iPhone ze złączem Lightning bez konieczności wyjmowania ich z futerału ochronnego. Możesz również ustawić budzenie radiem lub brzęczykiem.
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
Tuner FM, podwójny alarm
2 W
Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.
Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 2 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
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