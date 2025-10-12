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  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
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Produkcja zakończona

stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

Obudź się przy wspaniałej muzyce

Za pośrednictwem złącza Lightning ładuj urządzenie iPod/iPhone/iPad, słuchaj zapisanej na nim muzyki i ciesz się bogatym, czystym dźwiękiem. Ten stylowy radiobudzik zapewnia budzenie na czas i jest wyposażony w dodatkowy port USB, który umożliwia ładowanie kolejnego urządzenia.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki tej stacji dokującej do urządzeń iPod/iPhone/iPad

Obudź się przy wspaniałej muzyce

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone/iPad

  • Port USB do ładowania

  • 8 W, tuner FM, podwójny alarm

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone/iPad przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.

Neodymowy przetwornik głośnikowy zapewnia bogaty i czysty dźwięk

Całkowita moc wyjściowa 8 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 8 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 8 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie