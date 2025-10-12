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Produkcja zakończona
AJ7050D/12
Obudź się przy wspaniałej muzyce
Za pośrednictwem złącza Lightning ładuj urządzenie iPod/iPhone/iPad, słuchaj zapisanej na nim muzyki i ciesz się bogatym, czystym dźwiękiem. Ten stylowy radiobudzik zapewnia budzenie na czas i jest wyposażony w dodatkowy port USB, który umożliwia ładowanie kolejnego urządzenia.
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Port USB do ładowania
8 W, tuner FM, podwójny alarm
Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone/iPad przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.
Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 8 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
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