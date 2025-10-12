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Produkcja zakończona
AT620/14
Głowica goląca CloseCut
Na mokro i na sucho
Trymer
Dzięki uszczelnieniu Aquatec golarka jest w 100% wodoodporna. Można używać jej pod prysznicem z ulubionym żelem lub pianką do golenia, aby dodatkowo chronić skórę. Można również wygodnie golić się na sucho. Po zakończeniu wystarczy otworzyć głowicę i opłukać ją pod bieżącą wodą, aby w prosty sposób wyczyścić golarkę.
Ostrza CloseCut mają zaokrąglone krawędzie, które przesuwają się gładko po skórze, dzięki czemu golenie jest nie tylko wygodne, ale i dokładne.
Aby utrzymać jak najlepszą wydajność urządzenia, wymieniaj głowice golące co 2 lata.
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