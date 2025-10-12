Aquatec — odświeżające golenie na mokro z pianką lub łatwe golenie na sucho

Dzięki uszczelnieniu Aquatec golarka jest w 100% wodoodporna. Można używać jej pod prysznicem z ulubionym żelem lub pianką do golenia, aby dodatkowo chronić skórę. Można również wygodnie golić się na sucho. Po zakończeniu wystarczy otworzyć głowicę i opłukać ją pod bieżącą wodą, aby w prosty sposób wyczyścić golarkę.