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  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
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  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
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  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie

Produkcja zakończona

AquaTouchGolarka elektryczna do golenia na sucho i mokro

AT620/14

Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
Ciesz się odświeżającym goleniem, nie martwiąc o skaleczenia. Aby zapewnić skórze dodatkowy komfort podczas golenia golarką AquaTouch, zalecamy zastosowanie żelu lub pianki. Uszczelnienie Aquatec umożliwia bezpieczne, odświeżające golenie na mokro. Możesz też korzystać z golarki do wygodnego i szybkiego golenia na sucho.
Poznaj wszystkie korzyści

Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie

  • Głowica goląca CloseCut

  • Na mokro i na sucho

  • Trymer

Aquatec — odświeżające golenie na mokro z pianką lub łatwe golenie na sucho

Aquatec — odświeżające golenie na mokro z pianką lub łatwe golenie na sucho

Dzięki uszczelnieniu Aquatec golarka jest w 100% wodoodporna. Można używać jej pod prysznicem z ulubionym żelem lub pianką do golenia, aby dodatkowo chronić skórę. Można również wygodnie golić się na sucho. Po zakończeniu wystarczy otworzyć głowicę i opłukać ją pod bieżącą wodą, aby w prosty sposób wyczyścić golarkę.

Ostrza CloseCut łagodnie suną po skórze i zapewniają dokładne golenie.

Ostrza CloseCut łagodnie suną po skórze i zapewniają dokładne golenie.

Ostrza CloseCut mają zaokrąglone krawędzie, które przesuwają się gładko po skórze, dzięki czemu golenie jest nie tylko wygodne, ale i dokładne.

Ostrza zachowują niezmienną skuteczność do dwóch lat użytkowania.

Ostrza zachowują niezmienną skuteczność do dwóch lat użytkowania.

Aby utrzymać jak najlepszą wydajność urządzenia, wymieniaj głowice golące co 2 lata.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie