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  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
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  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
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  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
  • Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie

Produkcja zakończona

AquaTouchgolarka elektryczna — na sucho/na mokro

AT750/16

4.5
| (278) Opinie | 93% poleca ten produkt
Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
Uszczelnienie Aquatec zastosowane w tej golarce firmy Philips umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające golenie na mokro. Ogol się na mokro z użyciem żelu lub pianki, aby zapewnić skórze dodatkowy komfort. Ciesz się odświeżającym goleniem, nie martwiąc się o skaleczenia.
Poznaj wszystkie korzyści

golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki do golenia

Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie

  • Super Lift&Cut

  • Elastyczne głowice golące

Zoptymalizowane do golenia z użyciem żelu lub pianki, aby zapewnić skórze dodatkowy komfort

Zoptymalizowane do golenia z użyciem żelu lub pianki, aby zapewnić skórze dodatkowy komfort

Uszczelnienie Aquatec zapewnia wygodne golenie na sucho i odświeżające golenie na mokro. Zoptymalizowane do użycia z żelem lub pianką, aby zapewnić skórze większy komfort, nawet pod prysznicem.

Golarka płynnie dopasowuje się do kształtu twarzy

Golarka płynnie dopasowuje się do kształtu twarzy

Zaokrąglone głowice zmniejszają tarcie i dopasowują się do kształtu twarzy, zapobiegając uszkodzeniu skóry.

Zapewnia wygodne i dokładne golenie

Zapewnia wygodne i dokładne golenie

Aby umożliwić dokładniejsze golenie, w elektrycznej golarce firmy Philips zastosowano system podwójnych ostrzy, który unosi włosy i pozwala wygodnie przyciąć je blisko skóry.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

278

Opinie

93%

poleca ten produkt

21/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Prosta bardzo dobra golarka!

Dobra cena za dobry produkt. Chciałem kupiś golarkę Philips do 200zł i bing!

Zalety

Lekka, tania, długo trzyma akumulator

Wady

Trzeba ładować :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

09/10/2020

Polska

Polska

ten produkt posiada doskonałe funkcje

Jest w swojej dziedzinie prawie doskonała, zawsze mi sie sprawdzała, bateria długo "trzyma"

Zalety

solidne wykonanie, funkcjonalna w swojej dziedzinie, polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

30/12/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry

Wszystko okay, tylko problem z zakupem głowic HQ 8/50

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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