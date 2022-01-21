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Produkcja zakończona
Super Lift&Cut
Elastyczne głowice golące
Uszczelnienie Aquatec zapewnia wygodne golenie na sucho i odświeżające golenie na mokro. Zoptymalizowane do użycia z żelem lub pianką, aby zapewnić skórze większy komfort, nawet pod prysznicem.
Zaokrąglone głowice zmniejszają tarcie i dopasowują się do kształtu twarzy, zapobiegając uszkodzeniu skóry.
Aby umożliwić dokładniejsze golenie, w elektrycznej golarce firmy Philips zastosowano system podwójnych ostrzy, który unosi włosy i pozwala wygodnie przyciąć je blisko skóry.
4.5
z 5
278
Opinie
93%
poleca ten produkt
Arthy
21/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Prosta bardzo dobra golarka!
Dobra cena za dobry produkt. Chciałem kupiś golarkę Philips do 200zł i bing!
Zalety
Lekka, tania, długo trzyma akumulator
Wady
Trzeba ładować :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
jsos9
09/10/2020
Polska
ten produkt posiada doskonałe funkcje
Jest w swojej dziedzinie prawie doskonała, zawsze mi sie sprawdzała, bateria długo "trzyma"
Zalety
solidne wykonanie, funkcjonalna w swojej dziedzinie, polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
drasz
30/12/2018
Polska
Bardzo dobry
Wszystko okay, tylko problem z zakupem głowic HQ 8/50
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver