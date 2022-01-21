Golarkę mam 3 rok. Najważniejsza zaleta to bezdyskusyjnie delikatność. Goli tak łagodnie a przy tym skutecznie, że moja partnerka porzuciła swój depilator po którym włosy wrastały jej w skórę i używa tej maszynki do golenia nóg, i to na sucho! Żadnych podrażnień, białego nalotu na skórze, czerwonych plam, wręcz przyjemnie masuje skórę. Lekka, poręczna, niemal bezgłośna oraz, co bardzo istotne, czysta i higieniczna. Usuwane owłosienie gromadzi w pojemnym zbiorniczku pod ostrzami, nie sypie na wszystkie strony, a po wszystkim można ją zwyczajnie umyć pod bieżącą ciepłą wodą i odkazić. Wodoszczelność moim zdaniem czyni ją wręcz fenomenalną. Choć z braku potrzeb rzadko z tego korzystam, mogę golić się nie tylko z użyciem kremu czy żelu, ale nawet pod prysznicem. Z upływem czasu nie zauważyłem istotnej różnicy ani w długości ładowania, ani znaczącego ubytku pojemności baterii. Ładowanie to nieco ponad godzina i wystarcza na wiele dni. Ile? Tego nie powiem bo nie miałem potrzeby tego liczyć. Na pewno więcej niż tydzień, a po prostu, wystarcza na długo. Od momentu zaświecenia kontrolki rozładowania do chwili ustania pracy mogę wykonać jeszcze kilka, 3 - 5, goleń w zależności od stanu ostrzy. Po tym wystarczy 10 minutowe ładowanie, które pozwala na ok. 40 minut golenia. W moim przypadku to kilka goleń. Ostrza wymieniłem dotąd 1 raz i to w zupełności wystarczyło. Daleki jestem od stronniczości, ale moim zdaniem ta maszynka zasługuje na opinię doskonałej, przynajmniej jak na moje i nie tylko, jak wspomniałem, potrzeby. Jedyną rzeczą do której świadomie chcę się przyczepić to futerał. Jeśli jest już miękki choć wolałbym żeby, z uwagi na ochronę w podróży, był jednak twardy, to przynajmniej powinien posiadać kieszonkę na ładowarkę.