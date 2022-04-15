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AquaTouch golarka elektryczna — na sucho/na mokro
Produkcja zakończona
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AT750/16
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Instrukcja obsługi
Wszystko (6)
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Jak uzyskać najlepsze rezultaty z golarką Philips?
Gdzie znajduje się numer modelu / numer seryjny golarki firmy Philips?
Wspornik
SH50Wymienne głowice golące
Element zabezpieczający głowic golących
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Golarka Philips się nie ładuje