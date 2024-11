Czystsza woda w całej kuchni

Filtr stosowany przed procesem odwróconej osmozy usuwa niepożądane cząsteczki, chlor, a nawet do 99% ołowiu przy ultraszybkim przepływie do 15 l/min. Dzięki temu woda w kranie kuchennym, w zmywarce, a nawet we wbudowanej kuchence parowej może być czystsza bez spowalniana przepływu wody.