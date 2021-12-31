Wyszukiwane terminy

      Filtr wymienny

      AUT861/10

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Pij zdrową wodę

      Filtr membranowy bazujący na odwróconej osmozie skutecznie usuwa metale ciężkie, bakterie, wirusy, pestycydy, pozostałości chloru, antybiotyki, a także z powodzeniem zmniejsza twardość wody, eliminując osad.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Pij zdrową wodę

      Skutecznie usuwa metale ciężkie, bakterie, wirusy

      • Do użytku z rozwiązaniami podzlewozmywakowymi
      • RO
      • Filtr odwróconej osmozy

      Pozbądź się z wody metali ciężkich, wirusów, bakterii i antybiotyków

      Wielostopniowy system oczyszczania w produkcie AquaShield bazujący na odwróconej osmozie skutecznie usuwa metale ciężkie, bakterie, wirusy, pestycydy, pozostałości chloru, antybiotyki oraz z powodzeniem zmniejsza twardość wody, eliminując osad.

      Ochrona przed zanieczyszczeniami wtórnymi

      Zintegrowany filtr jednorazowego użytku chroni wewnętrzny system przed zanieczyszczeniami

      Specyfikacja techniczna

      • Dane techniczne filtra

        Dokładność filtra
        0,0001 μm
        Dane techniczne dotyczące odwróconej osmozy
        75G

      • Wejściowe warunki wody

        Wejściowe ciśnienie wody
        0,15–0,4 MPa  bar
        Wejściowa temperatura wody
        5–38  °C
        Wejściowa jakość wody
        Woda wodociągowa komunalna

      • Informacje ogólne

        Filtr główny
        Membrana odwróconej osmozy
        Okres eksploatacji zalecanego filtra
        24–36 miesięcy

      • Kraj pochodzenia

        Wymienny wkład filtra
        Chiny

