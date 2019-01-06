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  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
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  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę
  • Przycina włosy na ciele, chroni skórę

Produkcja zakończona

Bodygroom series 1000golarka do ciała dla mężczyzn

BG1024/16

4.2
| (29) Opinie | 81% poleca ten produkt
Przycina włosy na ciele, chroni skórę
W przeciwieństwie do innych ręcznych i elektrycznych narzędzi do pielęgnacji twarzy seria 1000 została zaprojektowana specjalnie z myślą o ciele. Jest wyposażona w wyjątkowy system ochrony skóry i ma kompaktowe wymiary, dzięki czemu nadaje się idealnie do stosowania na mniejszych, delikatnych obszarach ciała lub w podróży.
Poznaj wszystkie korzyści

Nawet w miejscach wrażliwych

Przycina włosy na ciele, chroni skórę

  • System ochrony skóry

  • 1 nakładana nasadka (3 mm)

  • W zestawie 1 bateria AA

  • Przewód do stosowania pod prysznicem

Do 2 miesięcy przycinania

Do 2 miesięcy przycinania

Niewielka i wydajna bateria alkaliczna AA Philips zapewnia do 2 miesięcy przycinania. Czas działania może się różnić w zależności od typu włosów i częstotliwości golenia.

Używaj na mokro lub na sucho

Używaj na mokro lub na sucho

Golarka do ciała dla mężczyzn przeznaczona do golenia na mokro i na sucho jest w 100% wodoodporna, dzięki czemu można jej używać pod prysznicem lub poza nim. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj urządzenia na suchych włosach przed prysznicem.

Wygodny uchwyt

Wygodny uchwyt

Golarka do ciała dla mężczyzn jest łatwa w trzymaniu i obsłudze dzięki gumowemu, ergonomicznemu uchwytowi, który pomaga zachować kontrolę podczas golenia.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

29

Opinie

81%

poleca ten produkt

2

06/01/2019

Polska

Polska

Ten produkt spełnia swoje zadanie w 100%

Dobrze goli, nie zacina, świetnie wygląda, dobrze leży w dłoni. Dla mnie produkt super w świetnej cenie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG1024/16 golarka do ciała dla mężczyzn

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG1024/16 golarka do ciała dla mężczyzn

01/12/2017

Polska

Polska

Produkt spełnia moje wymagania.

Produkt dla prawdziwego mężczyzny. Doskonale spisuje się podczas golenia. Estetyczny i dokładny. Naprawdę warty tej ceny.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG105/10 golarka do ciała dla mężczyzn

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG105/10 golarka do ciała dla mężczyzn

01/12/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt spełnia moje wymagania.

Produkt dla prawdziwego mężczyzny. Doskonale spisuje się podczas golenia. Estetyczny i dokładny. Naprawdę warty tej ceny.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG105/10 golarka do ciała dla mężczyzn

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG105/10 golarka do ciała dla mężczyzn

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie