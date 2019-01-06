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Produkcja zakończona
System ochrony skóry
1 nakładana nasadka (3 mm)
W zestawie 1 bateria AA
Przewód do stosowania pod prysznicem
Niewielka i wydajna bateria alkaliczna AA Philips zapewnia do 2 miesięcy przycinania. Czas działania może się różnić w zależności od typu włosów i częstotliwości golenia.
Golarka do ciała dla mężczyzn przeznaczona do golenia na mokro i na sucho jest w 100% wodoodporna, dzięki czemu można jej używać pod prysznicem lub poza nim. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj urządzenia na suchych włosach przed prysznicem.
Golarka do ciała dla mężczyzn jest łatwa w trzymaniu i obsłudze dzięki gumowemu, ergonomicznemu uchwytowi, który pomaga zachować kontrolę podczas golenia.
4.2
z 5
29
Opinie
81%
poleca ten produkt
Fox90
06/01/2019
Polska
Ten produkt spełnia swoje zadanie w 100%
Dobrze goli, nie zacina, świetnie wygląda, dobrze leży w dłoni. Dla mnie produkt super w świetnej cenie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG1024/16 golarka do ciała dla mężczyzn
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG1024/16 golarka do ciała dla mężczyzn
bartek123
01/12/2017
Polska
Produkt spełnia moje wymagania.
Produkt dla prawdziwego mężczyzny. Doskonale spisuje się podczas golenia. Estetyczny i dokładny. Naprawdę warty tej ceny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG105/10 golarka do ciała dla mężczyzn
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG105/10 golarka do ciała dla mężczyzn
Aktor3
01/12/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Produkt spełnia moje wymagania.
Produkt dla prawdziwego mężczyzny. Doskonale spisuje się podczas golenia. Estetyczny i dokładny. Naprawdę warty tej ceny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG105/10 golarka do ciała dla mężczyzn
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 1000 BG105/10 golarka do ciała dla mężczyzn