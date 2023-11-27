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Bodygroom series 1000 golarka do ciała dla mężczyzn
Produkcja zakończona
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BG1024/16
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Wszystko (7)
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Jak czyścić golarkę Philips?
Na których partiach ciała można stosować golarkę do ciała Philips?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
Bodygroom series 1000Nasadka do miejsc delikatnych 3 mm
Bodygroom series 1000Zabezpieczenie chroniące skórę
Bodygroom series 1000Nasadka do ciała 3 mm
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk
Moja skóra jest podrażniona po użyciu golarki Philips
Golarka Philips nierówno przycina włosy