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Bodygroom series 3000 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
BG2024/15
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Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Bodygroom replacement foilZamienna siateczka
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Golarka Philips nierówno przycina włosy