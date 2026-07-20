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  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
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  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
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  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie
  • Dokładne przycinanie, wygodne golenie

Produkcja zakończona

Bodygroom series 3000Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

BG2024/15

4.4
| (336) Opinie | 90% poleca ten produkt
Dokładne przycinanie, wygodne golenie
Golarki Series 3000 świetnie radzą sobie z owłosieniem, nie podrażniając skóry. Można golić włosy, korzystając z systemu komfortu skóry, lub przycinać je za pomocą dołączonej nasadki grzebieniowej 3 mm.
Poznaj wszystkie korzyści

Wszędzie poniżej szyi

Dokładne przycinanie, wygodne golenie

  • System komfortu skóry

  • 1 nakładana nasadka (3 mm)

  • 50 min działania po 8 godz. ładowania

Bezpieczne przycinanie lub golenie wszystkich obszarów

Bezpieczne przycinanie lub golenie wszystkich obszarów

Produkt opracowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie stosowania w takich obszarach jak pachy, klatka piersiowa, brzuch, plecy, ramiona, pachwiny i nogi. System komfortu skóry chwyta i przycina włosy różnej długości, eliminując potrzebę stosowania różnych urządzeń i poddawania skóry bezpośredniemu działaniu ostrzy. Dwustronne trymery skracają dłuższe włosy, które następnie golone są przez siateczkę, co zapewnia lepszy efekt.

Zaokrąglone końcówki i siateczka hipoalergiczna zapewniają skórze komfort

Zaokrąglone końcówki i siateczka hipoalergiczna zapewniają skórze komfort

System komfortu skóry składa się z hipoalergicznej siateczki i zaokrąglonych końcówek chroniących skórę podczas golenia.

W zestawie nasadka grzebieniowa 3 mm do krótkiego przycinania

W zestawie nasadka grzebieniowa 3 mm do krótkiego przycinania

1 nasadka grzebieniowa do przycinania 3 mm. Aby przyciąć włosy do długości 3 mm, należy zamocować nasadkę na golarce. Golarkę można stosować bez nasadki, aby uzyskać dokładniejsze golenie. W przypadku grubszych włosów zaleca się przycinanie wstępne z użyciem nasadki grzebieniowej.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

336

Opinie

90%

poleca ten produkt

20/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Delikatne golenie, długi czas pracy na baterii

Urządzenie bardzo delikatnie goli miejsca intymne. Polecam.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

Date of Use 2026-07-14

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

Date of Use 2026-07-14

28/01/2026

Polska

Polska

Wszechstronny sprzęt

Muszę przyznać, że trymer do ciała od Philips mimo niepozornego wyglądu naprawdę daje radę. Po kilku tygodniach użytkowania mogę stwierdzić, że po goleniu nie mam żadnych podrażnień – co niestety nie było takie pewne w przypadku innych golarek. Kolejnym dużym plusem tego urządzenia jest pełna wodoodporność, dzięki czemu mogę spokojnie użytkować je np. pod prysznicem. Polecam z przyjemnością.

Zalety

Długi czas pracy na baterii, nakladki

Wady

Nie znalazłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

25/01/2026

Polska

Polska

Idealny na prezent dla mężczyzny

Idealny sprzęt, który miałam możliwość testować. Dość ciche urządzenie, które bardzo dobrze goli różne Strefy na ciele. Na jednym ładowaniu może działać i dzialac. Nie straszne mu przegrzanie albo mocno zarośniety facet.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie