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Produkcja zakończona
System komfortu skóry
1 nakładana nasadka (3 mm)
50 min działania po 8 godz. ładowania
Produkt opracowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie stosowania w takich obszarach jak pachy, klatka piersiowa, brzuch, plecy, ramiona, pachwiny i nogi. System komfortu skóry chwyta i przycina włosy różnej długości, eliminując potrzebę stosowania różnych urządzeń i poddawania skóry bezpośredniemu działaniu ostrzy. Dwustronne trymery skracają dłuższe włosy, które następnie golone są przez siateczkę, co zapewnia lepszy efekt.
System komfortu skóry składa się z hipoalergicznej siateczki i zaokrąglonych końcówek chroniących skórę podczas golenia.
1 nasadka grzebieniowa do przycinania 3 mm. Aby przyciąć włosy do długości 3 mm, należy zamocować nasadkę na golarce. Golarkę można stosować bez nasadki, aby uzyskać dokładniejsze golenie. W przypadku grubszych włosów zaleca się przycinanie wstępne z użyciem nasadki grzebieniowej.
4.4
z 5
336
Opinie
90%
poleca ten produkt
Bernard-P
20/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Delikatne golenie, długi czas pracy na baterii
Urządzenie bardzo delikatnie goli miejsca intymne. Polecam.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000
Date of Use 2026-07-14
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000
Date of Use 2026-07-14
Serfilix
28/01/2026
Polska
Część promocji
Wszechstronny sprzęt
Muszę przyznać, że trymer do ciała od Philips mimo niepozornego wyglądu naprawdę daje radę. Po kilku tygodniach użytkowania mogę stwierdzić, że po goleniu nie mam żadnych podrażnień – co niestety nie było takie pewne w przypadku innych golarek. Kolejnym dużym plusem tego urządzenia jest pełna wodoodporność, dzięki czemu mogę spokojnie użytkować je np. pod prysznicem. Polecam z przyjemnością.
Zalety
Długi czas pracy na baterii, nakladki
Wady
Nie znalazłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000
Karciamobile95
25/01/2026
Polska
Część promocji
Idealny na prezent dla mężczyzny
Idealny sprzęt, który miałam możliwość testować. Dość ciche urządzenie, które bardzo dobrze goli różne Strefy na ciele. Na jednym ładowaniu może działać i dzialac. Nie straszne mu przegrzanie albo mocno zarośniety facet.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000