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Wszystkie serie

  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
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  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
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  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele

Produkcja zakończona

Bodygroom series 3000Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

BG3010/15

4.4
| (336) Opinie | 90% poleca ten produkt
Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
Urządzenia serii 3000 świetnie radzą sobie z owłosieniem, nie podrażniając skóry. Możesz użyć przyjaznej dla skóry golarki z technologią dopasowywania się do kształtu ciała 2D lub przyciąć włosy z wykorzystaniem nasadki grzebieniowej 3 mm.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Dopasowywanie się do kształtu ciała 2D i technologia ochrony skóry

Bezproblemowe i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele

  • 1 nakładana nasadka (3 mm)

  • Golarka z technologią dwukierunkowego dopasowywania do ciała

  • 50 min działania bezprzewodowego

Bezpieczne i komfortowe golenie delikatnej skóry

Bezpieczne i komfortowe golenie delikatnej skóry

Głowica goląca ma opatentowane zaokrąglone końcówki i zawiera hipoalergiczną folię, która chroni skórę podczas golenia.

Dwukierunkowy trymer i nasadka grzebieniowa do przycinania w dowolnym kierunku

Dwukierunkowy trymer i nasadka grzebieniowa do przycinania w dowolnym kierunku

Przycina włosy rosnące w dowolnym kierunku za pomocą dwukierunkowego trymera i nasadki grzebieniowej 3 mm. W przypadku grubszych włosów zalecane jest wstępne przycinanie.

Golarka do ciała z możliwością używania pod prysznicem

Golarka do ciała z możliwością używania pod prysznicem

Golarka do ciała przeznaczona do golenia na mokro i na sucho jest w 100% wodoodporna, dzięki czemu można jej używać pod prysznicem lub poza nim, a także z łatwością ją czyścić. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj urządzenia na suchych włosach przed prysznicem.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

336

Opinie

90%

poleca ten produkt

20/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Delikatne golenie, długi czas pracy na baterii

Urządzenie bardzo delikatnie goli miejsca intymne. Polecam.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

Date of Use 2026-07-14

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

Date of Use 2026-07-14

28/01/2026

Polska

Polska

Wszechstronny sprzęt

Muszę przyznać, że trymer do ciała od Philips mimo niepozornego wyglądu naprawdę daje radę. Po kilku tygodniach użytkowania mogę stwierdzić, że po goleniu nie mam żadnych podrażnień – co niestety nie było takie pewne w przypadku innych golarek. Kolejnym dużym plusem tego urządzenia jest pełna wodoodporność, dzięki czemu mogę spokojnie użytkować je np. pod prysznicem. Polecam z przyjemnością.

Zalety

Długi czas pracy na baterii, nakladki

Wady

Nie znalazłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

25/01/2026

Polska

Polska

Idealny na prezent dla mężczyzny

Idealny sprzęt, który miałam możliwość testować. Dość ciche urządzenie, które bardzo dobrze goli różne Strefy na ciele. Na jednym ładowaniu może działać i dzialac. Nie straszne mu przegrzanie albo mocno zarośniety facet.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 3000 BG3480/15 Bodygroom 3000

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 