ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele

Produkcja zakończona

Bodygroom Series 5000Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

BG5020/15

4.5
| (224) Opinie | 91% poleca ten produkt
Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
Urządzenia serii 5000 świetnie radzą sobie z owłosieniem, nie podrażniając skóry. Świetnie sprawdzi się nawet w przypadku trudno dostępnych miejsc, np. pleców. Możesz użyć przyjaznej dla skóry golarki z technologią dopasowywania się do kształtu ciała 2D lub przyciąć włosy z wykorzystaniem nasadki grzebieniowej 3, 5 lub 7 mm.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Dopasowywanie się do kształtu ciała 2D i technologia ochrony skóry

Bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele

  • 3 nakładane nasadki (3, 5 i 7 mm)

  • Golarka z technologią dwukierunkowego dopasowywania do ciała

  • 60 min bezprzewodowego działania po 1 godz. ładowania

  • Nasadka ułatwiająca golenie pleców

Jeden produkt — pielęgnacja całego ciała

Jeden produkt — pielęgnacja całego ciała

Teraz możesz bez obaw przycinać i golić włosy w dowolnym miejscu poniżej szyi za pomocą jednego narzędzia. Golarka do ciała firmy Philips dla mężczyzn przycina włosy na 3 długości i pozwala na równomierne golenie pleców, ramion, klatki piersiowej, brzucha, pach, rąk, pachwin i nóg.

Pielęgnacja trudno dostępnych miejsc dzięki specjalnej nasadce

Pielęgnacja trudno dostępnych miejsc dzięki specjalnej nasadce

Łatwe usuwanie włosów na plecach. Ta nasadka została zaprojektowana specjalnie z myślą o wygodnym goleniu pleców.

Bezpieczne i komfortowe golenie delikatnej skóry

Bezpieczne i komfortowe golenie delikatnej skóry

Głowica goląca ma opatentowane zaokrąglone końcówki i zawiera hipoalergiczną folię, która chroni skórę podczas golenia.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

224

Opinie

91%

poleca ten produkt

31/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt posiada świetne funkcje!

Trymer do ciała Philips to doskonały wybór dla osób szukających wygody i golenia bez podrażnień. Wodoodporna konstrukcja bez trudu radzi sobie z mokra i sucha skóra zarówno pod prysznicem jak i poza nim.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

23/12/2025

Polska

Polska

Testowałam trymer do ciała Philips Bodygroom 5000 (BG5480/15) na mężu i mogę uczciwie powiedzieć, że sprawdził się bardzo dobrze. Trymer jest wygodny w użyciu i dobrze leży w dłoni, co ułatwia golenie także w trudniejszych miejscach. Ostrza są delikatne dla skóry i nie powodowały podrażnień. Urządzenie radziło sobie zarówno z krótkim, jak i dłuższym zarostem. Dużym plusem jest możliwość używania pod prysznicem oraz łatwe czyszczenie. Bateria wystarczyła na kilka użyć bez ładowania. Przy gęstszych włosach czasem trzeba było poprawić, ale efekt końcowy był zadowalający. Ogólnie to solidny i praktyczny sprzęt do codziennej pielęgnacji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

22/12/2025

Polska

Polska

Sprzęt do zadań specjalnych

Sprzęt świetny. Wykonany z bardzo porządnego materiału. Super sie sprawdza dla bardzo wrażliwej skóry ktorej nie podrażnia.

Zalety

Wymienne końcówki dobre wykonanie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 