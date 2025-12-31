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Produkcja zakończona
3 nakładane nasadki (3, 5 i 7 mm)
Golarka z technologią dwukierunkowego dopasowywania do ciała
60 min bezprzewodowego działania po 1 godz. ładowania
Nasadka ułatwiająca golenie pleców
Teraz możesz bez obaw przycinać i golić włosy w dowolnym miejscu poniżej szyi za pomocą jednego narzędzia. Golarka do ciała firmy Philips dla mężczyzn przycina włosy na 3 długości i pozwala na równomierne golenie pleców, ramion, klatki piersiowej, brzucha, pach, rąk, pachwin i nóg.
Łatwe usuwanie włosów na plecach. Ta nasadka została zaprojektowana specjalnie z myślą o wygodnym goleniu pleców.
Głowica goląca ma opatentowane zaokrąglone końcówki i zawiera hipoalergiczną folię, która chroni skórę podczas golenia.
4.5
z 5
224
Opinie
91%
poleca ten produkt
Radzio podkul
31/12/2025
Polska
Część promocji
Ten produkt posiada świetne funkcje!
Trymer do ciała Philips to doskonały wybór dla osób szukających wygody i golenia bez podrażnień. Wodoodporna konstrukcja bez trudu radzi sobie z mokra i sucha skóra zarówno pod prysznicem jak i poza nim.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
blacksheep89
23/12/2025
Polska
Część promocji
Testowałam trymer do ciała Philips Bodygroom 5000 (BG5480/15) na mężu i mogę uczciwie powiedzieć, że sprawdził się bardzo dobrze. Trymer jest wygodny w użyciu i dobrze leży w dłoni, co ułatwia golenie także w trudniejszych miejscach. Ostrza są delikatne dla skóry i nie powodowały podrażnień. Urządzenie radziło sobie zarówno z krótkim, jak i dłuższym zarostem. Dużym plusem jest możliwość używania pod prysznicem oraz łatwe czyszczenie. Bateria wystarczyła na kilka użyć bez ładowania. Przy gęstszych włosach czasem trzeba było poprawić, ale efekt końcowy był zadowalający. Ogólnie to solidny i praktyczny sprzęt do codziennej pielęgnacji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Patka2025
22/12/2025
Polska
Część promocji
Sprzęt do zadań specjalnych
Sprzęt świetny. Wykonany z bardzo porządnego materiału. Super sie sprawdza dla bardzo wrażliwej skóry ktorej nie podrażnia.
Zalety
Wymienne końcówki dobre wykonanie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.