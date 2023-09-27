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Produkcja zakończona
Twoje loki w centrum uwagi!
Sublime Ends to nasza pierwsza lokówka opracowana z myślą o ochronie delikatnych końcówek podczas stylizacji. Dzięki naszej wiodącej technologii SplitStop możesz bez obaw tworzyć naturalnie wyglądające loki, więc przestań się ukrywać i znajdź się w centrum uwagi!
Wałek stożkowy 13–25 mm
Technologia SplitStop
Dodatek keratyny
Cyfrowa regulacja temperatury
Naszym sekretem zapewniającym doskonałą ochronę przed rozdwajaniem się końcówek jest technologia SplitStop. Stanowi ona wyjątkowe połączenie zoptymalizowanej stylizacji z wykorzystaniem temperatury i zminimalizowanego poziomu tarcia, co sprawia, że włosy pozostają zdrowe od cebulek aż po same końce. Temperatura pozostaje przez cały czas zoptymalizowana, bez nagłych wahań, a wałek jest równomiernie rozgrzany. Wałek jest pokryty gładką powłoką ceramiczną, która ogranicza ciągnięcie pasm włosów. Stwórz doskonałe loki ze zdrowszymi, pełnymi życia końcówkami.
Keratyna to podstawowy składnik włosów, który sprawia, że są one mocne, zdrowe i wspaniale wyglądają. Powłoka ceramiczna jest wzbogacona keratyną, aby ułatwić dbanie o zdrowie włosów.
Cyfrowy wyświetlacz z 9 ustawieniami temperatury daje pełną kontrolę, pozwalając dostosować temperaturę do typu włosów, aby chronić je przed uszkodzeniem.
5.0
z 5
66
Opinie
100%
poleca ten produkt
Joanna - placka1
27/09/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
super
Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-09-27
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-09-27
Beatakam1234
04/05/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Lokówka
Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.
Zalety
Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury
Wady
Jeszcze nie widzę
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-04-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-04-04
kwiatek1111
13/01/2023
Polska
Długi obrotowy przewód
Przewód jest długi i obrotowy, co przydaje się w stylizowaniu gęstych włosów, gdy trzeba operować urządzeniem na wszystkie strony. Specjalna powłoka chroni przed przegrzaniem pasm.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-07-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-07-13
po symulowanym 2-letnim użytkowaniu obejmującym układanie loków w temperaturze 180°C z typowych europejskich włosów bez rozdwojonych końcówek