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  • Wydajna i stylowa

DryCareSuszarka Pro

BHD176/00

4.9
| (140) Opinie | 98% poleca ten produkt
Wydajna i stylowa
Suszarka Philips DryCare Pro AC jest wyposażona w profesjonalny silnik AC, który sprawia, że powietrze porusza się z prędkością nawet 95 km/h, dzięki czemu urządzenie zapewnia szybkie i profesjonalne rezultaty. Można wygodnie suszyć włosy tą lekką suszarką, którą łatwo się manewruje.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Wydajna i stylowa

  • 2200 W

  • Silnik AC

  • 95 km/h

Pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie antystatyczne. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, pielęgnują włosy i wygładzają ich łuski, nadając im większy połysk. W rezultacie włosy stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.

Mała waga

Mała waga

Suszarka do włosów DryCare Pro firmy Philips ma lżejszą konstrukcję o małych wymiarach, dzięki czemu jest łatwiejsza w obsłudze. Jej uchwyt ma ergonomiczny kształt, co ułatwia trzymanie.

Zimny nadmuch — intensywny strumień zimnego powietrza do utrwalenia fryzury

Zimny nadmuch — intensywny strumień zimnego powietrza do utrwalenia fryzury

Profesjonaliści nie obejdą się bez przycisku zimnego nadmuchu, który zapewnia intensywny nadmuch zimnego powietrza. Używa się go po ułożeniu włosów w celu nadania fryzurze ostatecznego kształtu.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

140

Opinie

98%

poleca ten produkt

01/01/2019

Polska

Polska

Bardzo pozytywna

Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

21/07/2018

Polska

Polska

Zadowolenie z produktu w 100%!

Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

21/02/2018

Polska

Polska

rewelacyjna suszarka

Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie