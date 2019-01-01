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Raty 3x0% z Klarna
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
2200 W
Silnik AC
95 km/h
Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie antystatyczne. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, pielęgnują włosy i wygładzają ich łuski, nadając im większy połysk. W rezultacie włosy stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.
Suszarka do włosów DryCare Pro firmy Philips ma lżejszą konstrukcję o małych wymiarach, dzięki czemu jest łatwiejsza w obsłudze. Jej uchwyt ma ergonomiczny kształt, co ułatwia trzymanie.
Profesjonaliści nie obejdą się bez przycisku zimnego nadmuchu, który zapewnia intensywny nadmuch zimnego powietrza. Używa się go po ułożeniu włosów w celu nadania fryzurze ostatecznego kształtu.
4.9
z 5
140
Opinie
98%
poleca ten produkt
gendi77
01/01/2019
Polska
Bardzo pozytywna
Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
JacaLipa
21/07/2018
Polska
Zadowolenie z produktu w 100%!
Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
domig
21/02/2018
Polska
rewelacyjna suszarka
Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro