Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Zamienna kratka wlotu powietrza Zamienna kratka wlotu powietrza Zamienna kratka wlotu powietrza

      DryCare Kratka wlotu powietrza

      CP1951/01

      Zamienna kratka wlotu powietrza

      Kratka wlotu powietrza chroni wnętrze suszarki przed luźnymi włosami i kurzem podczas suszenia.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Akcesoria do pielęgnacji włosów

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Zgodne produkty

      Gdzie mogę znaleźć numer modelu?
      Znajdź numer mojego produktu
      Gdzie mogę znaleźć numer produktu?
      Produkty znalezione dla Nie znaleziono produktów dla

      Zamienna kratka wlotu powietrza

      Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

      • Suszarka do włosów
      • Czarny

      Specyfikacja techniczna

      • Powiązane typy produktów

        Pasuje do produktów do pielęgnacji włosów
        • BHD176/00
        • BHD176/01
      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.