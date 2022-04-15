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DryCare Suszarka Pro
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Instrukcja obsługi
Wszystko (6)
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?
Jak działa funkcja jonizacji w urządzeniu Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Jak używać nasadek z suszarką Philips?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?
DryCareKratka wlotu powietrza
Urządzenie Philips do stylizacji włosów wyłącza się samoczynnie
Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach
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