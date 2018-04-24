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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Ponad 10 stylizacji w jednym
5 nasadek i akcesoria
Książkowy przewodnik po fryzurach
Technologia OneClick
Płytki prostujące 80 mm umożliwiają doskonałe wygładzenie włosów.
Wałek 25 mm do tworzenia dowolnych, doskonałych loków — od mocno do luźno skręconych.
W zestawie przewodnik po fryzurach do stworzenia ponad 10 fryzur, 2 gumki do włosów ułatwiające układanie oraz pętelka do upinania i eksperymentowania z fryzurą.
4.8
z 5
34
Opinie
97%
poleca ten produkt
jo636
24/04/2018
Polska
Sprzęt super, godny polecenia!
Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji
Marinaalieva
04/11/2021
Україна
Відгук через рік користування
Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!
Zalety
Суцільні плюси
Wady
Недоліків не знайшла
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Lykke_ua
02/11/2021
Україна
Потрясающая плойка!
Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)
Zalety
Делает идеальные кудри и волны
Wady
нет
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Мультистайлер