ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć
  • Wystarczy nałożyć

StyleCareUrządzenie do multistylizacji

BHH811/00

4.8
| (34) Opinie | 97% poleca ten produkt
Wystarczy nałożyć
Każdego dnia inna fryzura! Za pomocą nowego urządzenia do multistylizacji Philips i książkowego przewodnika po fryzurach możesz stworzyć ponad 10 różnych stylizacji. Zestaw umożliwia m.in. wygładzenie, wyprostowanie, zakręcenie, upięcie włosów i nie tylko.
Poznaj wszystkie korzyści
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Książkowy przewodnik z propozycjami ponad 10 fryzur

Wystarczy nałożyć

  • Ponad 10 stylizacji w jednym

  • 5 nasadek i akcesoria

  • Książkowy przewodnik po fryzurach

  • Technologia OneClick

Prostownica 80 mm umożliwiająca wygładzenie włosów

Prostownica 80 mm umożliwiająca wygładzenie włosów

Płytki prostujące 80 mm umożliwiają doskonałe wygładzenie włosów.

Wałek 25 mm do tworzenia dowolnych loków — od mocno do luźno skręconych

Wałek 25 mm do tworzenia dowolnych loków — od mocno do luźno skręconych

Wałek 25 mm do tworzenia dowolnych, doskonałych loków — od mocno do luźno skręconych.

Książkowy przewodnik po fryzurach i 3 przydatne akcesoria pozwalają stworzyć ponad 10 stylizacji

Książkowy przewodnik po fryzurach i 3 przydatne akcesoria pozwalają stworzyć ponad 10 stylizacji

W zestawie przewodnik po fryzurach do stworzenia ponad 10 fryzur, 2 gumki do włosów ułatwiające układanie oraz pętelka do upinania i eksperymentowania z fryzurą.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

34

Opinie

97%

poleca ten produkt

2

24/04/2018

Polska

Polska

Sprzęt super, godny polecenia!

Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

04/11/2021

Україна

Україна

Відгук через рік користування

Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!

Zalety

Суцільні плюси

Wady

Недоліків не знайшла

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

02/11/2021

Україна

Україна

Потрясающая плойка!

Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)

Zalety

Делает идеальные кудри и волны

Wady

нет

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie