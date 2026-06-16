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StyleCare Urządzenie do multistylizacji
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BHH811/00
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
Wszystko (6)
Czy można użyć urządzenia Philips do stylizacji włosów na mokrych włosach?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Czy kręcenie loków lub prostowanie włosów uszkadza je?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?
Włosy blokują się w podgrzewanej szczotce urządzenia wielofunkcyjnego Philips
Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach
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