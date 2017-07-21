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BRE610/00
Do nóg, ciała i twarzy
1 akcesorium
Zasilanie akumulatorowe
Ergonomiczny uchwyt
Ergonomiczny uchwyt jest wygodny do trzymania i manewrowania, co zapewnia maksymalną kontrolę i umożliwia optymalne dotarcie do wszystkich partii ciała.
Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa, ponieważ została wykonana z twardego materiału ceramicznego, który zapewnia mocny chwyt — nie wyślizgną się nawet drobne włoski.
Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie włosków.
Nagrody
3.3
z 5
31
Opinie
Danusia13
21/07/2017
Polska
Spełnia moje oczekiwania
Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
agusia26814
17/08/2016
Polska
Depilator dla każdej kobiety
Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
zieba
21/07/2016
Polska
Depilator godny polecenia
Plusy: - precyzyjne usuwanie włosków, - wygodny uchwyt i boki antypoślizgowe, - miła dla ciała końcówka masująca, - lampka dobrze podświetla depilowaną powierzchnię, - proste w użyciu zasilanie akumulatorowe i długo pracujący akumulator - dobrze sprawdza się przy depilacji nóg na mokro, - prosty w użyciu i lekki Minusy: - słabo sprawdza się przy depilacji pach (boli) - precyzyjniej usuwa tylko dłuższe włoski.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro