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  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
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  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków

Satinelle AdvancedDepilator do użytku na sucho i na mokro

BRE610/00

3.3
| (31) Opinie

1 Nagroda

Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
Ergonomiczny, zakrzywiony uchwyt ułatwia przesuwanie urządzenia po skórze. Najszersza głowica z dyskami ceramicznymi depiluje blisko skóry, wychwytując nawet drobne włoski i zapewniając szybkie i długotrwałe efekty. Z urządzenia wyposażonego w 1 akcesorium można korzystać na mokro i na sucho.
Poznaj wszystkie korzyści

Łatwe użytkowanie ułatwiające uzyskanie długotrwałych efektów

Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków

  • Do nóg, ciała i twarzy

  • 1 akcesorium

  • Zasilanie akumulatorowe

  • Ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczny, zakrzywiony uchwyt umożliwiający łatwe manewrowanie na wszystkich partiach ciała

Ergonomiczny uchwyt jest wygodny do trzymania i manewrowania, co zapewnia maksymalną kontrolę i umożliwia optymalne dotarcie do wszystkich partii ciała.

Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy chwyt

Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy chwyt

Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa, ponieważ została wykonana z twardego materiału ceramicznego, który zapewnia mocny chwyt — nie wyślizgną się nawet drobne włoski.

Bardzo szeroka głowica depilatora

Bardzo szeroka głowica depilatora

Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie włosków.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612378

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.3

z 5

31

Opinie

2

21/07/2017

Polska

Polska

Spełnia moje oczekiwania

Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

17/08/2016

Polska

Polska

Depilator dla każdej kobiety

Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

21/07/2016

Polska

Polska

Depilator godny polecenia

Plusy: - precyzyjne usuwanie włosków, - wygodny uchwyt i boki antypoślizgowe, - miła dla ciała końcówka masująca, - lampka dobrze podświetla depilowaną powierzchnię, - proste w użyciu zasilanie akumulatorowe i długo pracujący akumulator - dobrze sprawdza się przy depilacji nóg na mokro, - prosty w użyciu i lekki Minusy: - słabo sprawdza się przy depilacji pach (boli) - precyzyjniej usuwa tylko dłuższe włoski.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie