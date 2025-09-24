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BRE611/00
Czy mozna uszkodzić naczynia limfatyczne pod pachami podczas używania depilatora?
Czy mogę płukać wodą moje produkty do depilacji firmy Philips?
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Jak zmienić ustawienia prędkości depilatora Philips?
Jak ładować depilator Philips?
Jak używać nasadek do depilatora Philips?
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