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  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
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  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
  • Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków

Produkcja zakończona

Satinelle AdvancedDepilator do użytku na sucho i na mokro

BRE630/00

4.6
| (45) Opinie | 95% poleca ten produkt

1 Nagroda

Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
Ergonomiczny, zakrzywiony uchwyt ułatwia przesuwanie urządzenia po skórze. Najszersza głowica z dyskami ceramicznymi depiluje blisko skóry, wychwytując nawet drobne włoski i zapewniając szybkie i długotrwałe efekty. Z urządzenia wyposażonego w 5 akcesoriów można korzystać na mokro i na sucho, aby zapewnić skórze spersonalizowaną pielęgnację.
Poznaj wszystkie korzyści

Łatwe użytkowanie ułatwiające uzyskanie długotrwałych efektów

Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków

  • Do nóg, ciała i twarzy

  • 5 akcesoriów

  • Zasilanie akumulatorowe

  • Ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczny, zakrzywiony uchwyt umożliwiający łatwe manewrowanie na wszystkich partiach ciała

Ergonomiczny uchwyt jest wygodny do trzymania i manewrowania, co zapewnia maksymalną kontrolę i umożliwia optymalne dotarcie do wszystkich partii ciała.

Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy chwyt

Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy chwyt

Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa, ponieważ została wykonana z twardego materiału ceramicznego, który zapewnia mocny chwyt — nie wyślizgną się nawet drobne włoski.

Bardzo szeroka głowica depilatora

Bardzo szeroka głowica depilatora

Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie włosków.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612378

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

45

Opinie

95%

poleca ten produkt

2

16/03/2022

Polska

Polska

Najlepszy

Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.

Zalety

Dokładny, dobrze goli

Wady

Głośny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

18/04/2017

Polska

Polska

Depilator dla każdego

Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

18/04/2017

Polska

Polska

Depilator dla każdego

Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie