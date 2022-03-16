Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Do nóg, ciała i twarzy
5 akcesoriów
Zasilanie akumulatorowe
Ergonomiczny uchwyt
Ergonomiczny uchwyt jest wygodny do trzymania i manewrowania, co zapewnia maksymalną kontrolę i umożliwia optymalne dotarcie do wszystkich partii ciała.
Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa, ponieważ została wykonana z twardego materiału ceramicznego, który zapewnia mocny chwyt — nie wyślizgną się nawet drobne włoski.
Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie włosków.
Nagrody
4.6
z 5
45
Opinie
95%
poleca ten produkt
Dzlotek
16/03/2022
Polska
Najlepszy
Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.
Zalety
Dokładny, dobrze goli
Wady
Głośny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
MagdalenaL
18/04/2017
Polska
Depilator dla każdego
Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
staraeda
18/04/2017
Polska
Depilator dla każdego
Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro