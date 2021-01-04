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  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
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  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków

Satinelle PrestigeDepilator do użytku na sucho i na mokro

BRE650/00

4.4
| (286) Opinie | 87% poleca ten produkt

1 Nagroda

Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
Nasz najszybszy depilator jest wyposażony w wyjątkowe dyski ceramiczne, które obracają się jeszcze szybciej oraz chwytają najdrobniejsze i najkrótsze włoski. Teraz możesz wygładzić skórę zarówno przed depilacją, jak i po jej zakończeniu — korzystaj z urządzenia w celu pielęgnacji różnych obszarów ciała.
Poznaj wszystkie korzyści

4 zabiegi pielęgnacji ciała

Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków

  • Do nóg, ciała i twarzy

  • Dyski ceram. chwytające drobne włoski

  • Zasilanie akumulatorowe

  • + 8 akcesoriów

Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy chwyt

Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy chwyt

Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa, ponieważ została wykonana z materiału ceramicznego o fakturowanej powierzchni, który delikatnie usuwa nawet najdrobniejsze włoski oraz włoski 4 razy krótsze niż w przypadku depilacji woskiem. Dzięki dyskom o niespotykanej wcześniej szybkości (2200 obr./min) zapewnia najszybsze usuwanie włosów.

Bardzo szeroka głowica depilatora

Bardzo szeroka głowica depilatora

Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie włosków.

Nagradzane wzornictwo*

Nagradzane wzornictwo* urządzenia do depilacji bez wysiłku

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612378

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

286

Opinie

87%

poleca ten produkt

04/01/2021

Polska

Polska

Polecam

Bardzo wygodny i praktyczny, światełko jest rewelacyjne, dzięki niemu lepiej widać włoski. Cichy i ma 2 predkosci. Polecam.

Zalety

światełko,

Wady

tarka do pięt słaba:(

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE652/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE652/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

21/05/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Depilator wart polecenia

Depilator bardzo wygodny w użyciu, skutecznie usuwa zbędne owłosienie. Długość pracy na baterii i stosunkowo krótki czas ładowania jest zadowalający. Dla mnie większość końcówek jest zbędna, nie są praktycznie i nie używam ich. Gdybym miała do wyboru wybrałabym sam depilator, plus końcówkę trymer do bikinii. Nie warto dopłacać za pozostałe końcówki.

Zalety

poręczny, skuteczny, praca na baterii, praktyczna końcówka do bikinii

Wady

duża ilość niepraktycznych końcówek/akcesoriów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE652/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE652/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

05/05/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Depilator dla żony

Super jakość, dobra cena , dużo dodatkowych funkcji.

Zalety

Wielozadaniowy

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE650/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE650/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. iF Design Award 2016 — nagroda za wzornictwo