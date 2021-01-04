To moj pierwszy w zyciu depilator. Balam sie go kupić, ale mowie sa rowniez inne nasadki, zawsze wykorzystam. Pilnik do stop - cos genialnego, ale dosc szybko sie zużywa. Masażer - slaby, nie uzywam. Trymer - nie potrzebuje. Golarka - moze byc, dziala jak ma dzialac. Nasadka do peelingu -zdaje egzamin ale rzadko uzywam. Urzadzenie do twarzy - super, uzywam codziennie, dokupilam szczoteczke do niedoskonalosci. Jeśli chodzi o sam depilator. Zawsze golilam nogi maszynkami jednorazowymi, badz takimi z wymiennmi ostrzami. Wlosy mam strasznie twarde, grube, ciemne - okropne. Na poczatku myslalam ze depilator to jakies nieporozumienie, slabo wyrywal wlosy na sucho, sprobowalam na mokro - lepiej. Udalo mi sie wydepilowac nogi, ale poswiecilam na to 4 wieczory zeby bylo to idealnie. Mowie sobie, za duzo z tym zabawy jak na 2-3 tyg spokoju. Po 3 tyg trzeba bylo wykonac kolejna depilacje, juz lepiej mi poszlo i o wiele szybciej, wlosy byly juz slabsze, chudsze, o wiele lepiej sie wyrywaly. Wczoraj zrobilam trzecia depilacje. Niebo a ziemia. Wydepilowalam cale nogi w jeden wieczor, bikini dokonczylam dzisiaj. Wlosy sa slabiutkie, cienkie. Jestem pod wrazeniem. Nie oddalabym depilatora nigdy. Nie ma co zrazac sie na starcie i pisac negatywne opinie. Ja nie skreslilam depliatora na starcie i nie zaluje. Jest GENIALNY. Jesli chodzi o bol. Na poczatku bolalo bardzo, teraz juz jest o wiele lepiej. Przyzwyczailam sie, da sie to zniesc ;) o wiele mniej boli pod prysznicem, pod cieplutka woda. Bateria wytrzymuje bardzo dlugo. Szybko sie laduje. Latwo sie czysci. Pomocna lampka, tylko szkoda ze nie ma opcji jej wylaczenia. Moja ocena jest 100% obiektywna, przed zakupem czytalam bardzo duzo opinii, nie wiedzialam co mam myslec o tym urzadzeniu, w koncu nie jest to niska cena, dlatego tez zdecydowalam sie napisac te opinie, mam nadzieje ze komus pomoze podjac decyzje. Kupilabym drugi raz ten sprzet. POLECAM