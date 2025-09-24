5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Usuwanie włosów
Wszystkie serie
Satinelle Prestige Depilator do użytku na sucho i na mokro
Obsługa klienta
BRE650/00
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Data Act Document
Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Wszystko (8)
Czy mozna uszkodzić naczynia limfatyczne pod pachami podczas używania depilatora?
Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Czy mogę płukać wodą moje produkty do depilacji firmy Philips?
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
EpilatorRękawica złuszczająca
EpilatorGłowica przycinająca
Etui
Trymer
Zestaw pęsety
Satinelle/Epilator series 8000Nasadka do obszarów wrażliwych
SatinShave AdvancedSiateczka goląca
Depilator Philips głośno pracuje
Moja skóra jest podrażniona po użyciu depilatora Philips
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!