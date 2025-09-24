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Satinelle Prestige Depilator do użytku na sucho i na mokro

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Satinelle PrestigeDepilator do użytku na sucho i na mokro

BRE650/00

Satinelle Prestige Depilator do użytku na sucho i na mokro

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Instrukcje oraz dokumentacja

Data Act Document

  • PDF plik, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami

  • PDF plik, 121.2 kB
  • 14 April 2022

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