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Lady Shaver Series 6000 Bezprzewodowa golarka na mokro i sucho

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Lady Shaver Series 6000Bezprzewodowa golarka na mokro i sucho

BRL136/00

Lady Shaver Series 6000 Bezprzewodowa golarka na mokro i sucho

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Instrukcje oraz dokumentacja

Data Act Document

  • PDF plik, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 3.2 MB
  • 16 April 2025

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