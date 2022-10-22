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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Golarka z podwójną siateczką
Zaawansowany system golenia
Ładow. w 1 godz. + funkcja szybk. ład.
5 akcesoriów
Elastyczne, zakrzywione ostrza są o 75% bardziej efektywne niż tradycyjne ostrza stosowane w golarkach damskich*. Znajdują się pod siateczką ochronną i dopasowują się do kształtu ciała, zapewniając najdokładniejsze golenie.
Kiedy przesuwasz golarkę po skórze, elastyczna głowica z ruchomą siateczką i zginającą się szyjką dostosowuje się dynamicznie, tak aby zachować optymalny kontakt ze skórą. Podwójna siateczka daje pewność, że mniej włosków zostanie pominiętych.
Znajdujące się po obu stronach głowicy golącej miękkie, komfortowe poduszki sprawiają, że golarka gładko i delikatnie przesuwa się po skórze, zwłaszcza na zaokrąglonych częściach ciała.
Nagrody
4.1
z 5
63
Opinie
80%
poleca ten produkt
AnitaAniTamtaa
22/10/2022
Polska
Stosunkowo niedroga
Skusiła mnie na nią fajna cena i jestem zadowolona z efektów golenia. Dzięki ruchomym siateczkom gładko sunie po skórze, więc depilacja przebiega sprawnie kawałek po kawałku. Nie ma opcji się nią skaleczyć, nawet w tak wrażliwych okolicach jak bikini.
Zalety
cena, prostota obsługi, delikatność
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Iwona73
25/12/2018
Polska
Naprawdę dobrze wydane pieniądze
Żałuję, że wcześniej nie korzystałam z takiego urządzenia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
ankul
18/11/2018
Polska
Super, rewelka
Wspaniała golarka, rewelacja, super goli. Jestem zadowolona.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro