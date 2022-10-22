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  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
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  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie
  • Nieskazitelne, dokładne golenie

SatinShave PrestigeGolarka elektryczna - na sucho i na mokro

BRL170/00

4.1
| (63) Opinie | 80% poleca ten produkt

1 Nagroda

Nieskazitelne, dokładne golenie
Nieskazitelnie dokładne i wygodne golenie nóg i ciała — nasz najbardziej zaawansowany system golenia zapewnia jedwabiście gładką skórę bez podrażnień. Golenie z SatinShave Prestige — tak wygodne, że możesz to robić codziennie; tak dokładne, że naprawdę nie musisz.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki naszemu najbardziej zaawansowanemu systemowi

Nieskazitelne, dokładne golenie

  • Golarka z podwójną siateczką

  • Zaawansowany system golenia

  • Ładow. w 1 godz. + funkcja szybk. ład.

  • 5 akcesoriów

Nasz najbardziej zaawansowany system golenia umożliwia najdokładniejsze golenie

Nasz najbardziej zaawansowany system golenia umożliwia najdokładniejsze golenie

Elastyczne, zakrzywione ostrza są o 75% bardziej efektywne niż tradycyjne ostrza stosowane w golarkach damskich*. Znajdują się pod siateczką ochronną i dopasowują się do kształtu ciała, zapewniając najdokładniejsze golenie.

Elastyczna głowica z podwójną siateczką — mniej pominiętych włosków

Elastyczna głowica z podwójną siateczką — mniej pominiętych włosków

Kiedy przesuwasz golarkę po skórze, elastyczna głowica z ruchomą siateczką i zginającą się szyjką dostosowuje się dynamicznie, tak aby zachować optymalny kontakt ze skórą. Podwójna siateczka daje pewność, że mniej włosków zostanie pominiętych.

Miękkie, komfortowe poduszki zapewniają niezwykłą wygodę podczas użytkowania

Miękkie, komfortowe poduszki zapewniają niezwykłą wygodę podczas użytkowania

Znajdujące się po obu stronach głowicy golącej miękkie, komfortowe poduszki sprawiają, że golarka gładko i delikatnie przesuwa się po skórze, zwłaszcza na zaokrąglonych częściach ciała.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612378

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

63

Opinie

80%

poleca ten produkt

22/10/2022

Polska

Polska

Stosunkowo niedroga

Skusiła mnie na nią fajna cena i jestem zadowolona z efektów golenia. Dzięki ruchomym siateczkom gładko sunie po skórze, więc depilacja przebiega sprawnie kawałek po kawałku. Nie ma opcji się nią skaleczyć, nawet w tak wrażliwych okolicach jak bikini.

Zalety

cena, prostota obsługi, delikatność

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

25/12/2018

Polska

Polska

Naprawdę dobrze wydane pieniądze

Żałuję, że wcześniej nie korzystałam z takiego urządzenia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

18/11/2018

Polska

Polska

Super, rewelka

Wspaniała golarka, rewelacja, super goli. Jestem zadowolona.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie