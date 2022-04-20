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SatinShave Prestige Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
Wszystko (13)
Kiedy należy wymienić siateczkę golarki damskiej?
Czy golarki damskiej Philips mogę używać w wannie lub pod prysznicem?
Jak należy czyścić golarkę damską Philips?
Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Czy można bezpiecznie używać siateczki golącej na całym ciele?
EpilatorGłowica przycinająca
Lady Shaver Series 8000Przewód USB
Etui
Trymer
Nożyk
Zestaw pęsety
Przewód USB
SatinShave PrestigeSiateczka goląca
Zasilacz ścienny USB HQ87
Golarka damska Philips się nie ładuje
Moja skóra jest podrażniona po użyciu golarki damskiej Philips Satin
Golarka damska Philips wydaje głośne dźwięki
Golarka damska Philips nie działa
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