Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
6x lepsze oczyszczanie
Miniurządzenie do oczyszczania twarzy z technologią obrotową. Niewielkie, łatwe w obsłudze, idealne do codziennej pielęgnacji skóry — niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.
Technologia obrotowa
Oczyszczanie
1 szczoteczka do oczyszczania
1 ustawienie intensywności
Ruch obrotowy szybko, a zarazem delikatnie, usuwa zanieczyszczenia, wymiatając je na zewnątrz i pozostawiając skórę głęboko oczyszczoną.
Normalna szczoteczka do oczyszczania z technologią obrotową i 17 tys. miękkich włosków zapewnia sześć razy lepsze rezultaty, pozostawiając skórę miękką i promienną.
Miniurządzenie VisaPure oczyszcza skórę twarzy z dużą dokładnością, a jednocześnie jest dla niej łagodne. Miękkie, cienkie i gęste włosie zapewnia gładki poślizg podczas oczyszczania, dbając o maksymalny komfort skóry. Urządzenie VisaPure jest na tyle delikatne, że można z niego korzystać dwa razy dziennie.
Nagrody
4.9
z 5
34
Opinie
97%
poleca ten produkt
Lidia 1981
12/05/2020
Polska
REWELACJA !!!
Wcześniej miała szczoteczkę do mycia twarzy innej renomowanej firmy.Ale coraz słabiej mi służyła i zdecydowałam się zakupić Visa Pure Mini. Po pierwszym użyciu z zachwytu odjęło mi mowę :) W porównaniu do poprzedniej ta jest rewelacyjna!!! Twarz jest tak dokładnie wyczyszczona, pracuje bardzo cicho. Włosie jest delikatne, ale dzięki precyzyjnym j szybkim ruchom szczoteczki twarz przy regularnym użytkowaniu jest odżywiona i nabiera blasku. Polecam każdemu bez względu na płeć czy wiek.
Zalety
Dokładne mycie, cicha, precyzyjna, akumulator zamiast baterii.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2019-04-12
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2019-04-12
Frikta
30/03/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Faktycznie czyści
Faktycznie dobrze czyści skórę jest dokładniejszy niż mycie samemu . Szkoda ze końcówki są tak drogie i niedostępne wszędzie .
Zalety
Dobrze czyści , długo trzyma bateria , niewielki wielkościowo
Wady
Cena dodatkowych nakładek , brak poziomu naładowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2020-02-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2020-02-29
kasiulax
30/03/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Produkt idealnie spełnia swoją funkcję
Produkt idealnie spełnia swoją funkcję oczyszczania skóry, jest niewielki i wizualnie również bardzo estetyczny. Mam wrażenie że żywotność baterii jest zdecydowanie dłuższa niż zapewnia producent.
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2020-02-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2020-02-29
W porównaniu z oczyszczaniem dłońmi. Na podstawie dostępnych danych.