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Produkcja zakończona

VisaPureMiniurządzenie do oczyszczania twarzy

BSC111/06

4.9

| (34) Opinie | 97% poleca ten produkt

1 Nagroda

6x lepsze oczyszczanie

Miniurządzenie do oczyszczania twarzy z technologią obrotową. Niewielkie, łatwe w obsłudze, idealne do codziennej pielęgnacji skóry — niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.

Poznaj wszystkie korzyści

Gotowość w 1 minutę*

6x lepsze oczyszczanie

  • Technologia obrotowa

  • Oczyszczanie

  • 1 szczoteczka do oczyszczania

  • 1 ustawienie intensywności

Obrotowa technologia oczyszczania

Obrotowa technologia oczyszczania

Ruch obrotowy szybko, a zarazem delikatnie, usuwa zanieczyszczenia, wymiatając je na zewnątrz i pozostawiając skórę głęboko oczyszczoną.

6x lepsze niż oczyszczanie dłońmi*. Wystarczy 1 minuta!

6x lepsze niż oczyszczanie dłońmi*. Wystarczy 1 minuta!

Normalna szczoteczka do oczyszczania z technologią obrotową i 17 tys. miękkich włosków zapewnia sześć razy lepsze rezultaty, pozostawiając skórę miękką i promienną.

Delikatne dla skóry, bezlitosne dla zanieczyszczeń

Delikatne dla skóry, bezlitosne dla zanieczyszczeń

Miniurządzenie VisaPure oczyszcza skórę twarzy z dużą dokładnością, a jednocześnie jest dla niej łagodne. Miękkie, cienkie i gęste włosie zapewnia gładki poślizg podczas oczyszczania, dbając o maksymalny komfort skóry. Urządzenie VisaPure jest na tyle delikatne, że można z niego korzystać dwa razy dziennie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Obraz AWARD-961326

Opinie

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4.9

z 5

34

Opinie

97%

poleca ten produkt

3
1

12/05/2020

Polska

Polska

REWELACJA !!!

Wcześniej miała szczoteczkę do mycia twarzy innej renomowanej firmy.Ale coraz słabiej mi służyła i zdecydowałam się zakupić Visa Pure Mini. Po pierwszym użyciu z zachwytu odjęło mi mowę :) W porównaniu do poprzedniej ta jest rewelacyjna!!! Twarz jest tak dokładnie wyczyszczona, pracuje bardzo cicho. Włosie jest delikatne, ale dzięki precyzyjnym j szybkim ruchom szczoteczki twarz przy regularnym użytkowaniu jest odżywiona i nabiera blasku. Polecam każdemu bez względu na płeć czy wiek.

Zalety

Dokładne mycie, cicha, precyzyjna, akumulator zamiast baterii.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2019-04-12

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2019-04-12

30/03/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Faktycznie czyści

Faktycznie dobrze czyści skórę jest dokładniejszy niż mycie samemu . Szkoda ze końcówki są tak drogie i niedostępne wszędzie .

Zalety

Dobrze czyści , długo trzyma bateria , niewielki wielkościowo

Wady

Cena dodatkowych nakładek , brak poziomu naładowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2020-02-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2020-02-29

30/03/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt idealnie spełnia swoją funkcję

Produkt idealnie spełnia swoją funkcję oczyszczania skóry, jest niewielki i wizualnie również bardzo estetyczny. Mam wrażenie że żywotność baterii jest zdecydowanie dłuższa niż zapewnia producent.

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2020-02-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2020-02-29

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Przypisy

  1. W porównaniu z oczyszczaniem dłońmi. Na podstawie dostępnych danych.