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VisaPure Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
BSC111/06
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Instrukcja obsługi
Wszystko (2)
Jakich środków oczyszczających mogę używać z VisaPure?
Na urządzeniu VisaPure miga pomarańczowy wskaźnik
VisaPureZasilacz
Zasilacz sieciowy A00390
Szczoteczka Philips VisaPure nie działa
Główka VisaPure Facial Cleanser jest uszkodzona