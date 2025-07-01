Wyszukiwane terminy
BT3665/15
Szybkie i precyzyjne przycinanie
Szybkie i precyzyjne przycinanie. Nasze samoostrzące się metalowe ostrza zapewniają dodatkową wytrzymałość dla maksymalnej precyzji podczas przycinania, a dzięki 40 ustawieniom długości uzyskasz precyzję, jakiej potrzebujesz.Zobacz wszystkie korzyści
Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
Samoostrzące się metalowe ostrza zapewniają dodatkową wytrzymałość dla maksymalnej precyzji podczas trymowanie, pozostając tak ostre jak pierwszego dnia. Antykorozyjne ostrza ułatwiają również czyszczenie.
Precyzyjne pokrętło trymera zapewnia 40 ustawień długości co 0,5 mm, pomagając w precyzyjnym kształtowaniu zarostu.
Zaawansowane grzebienie Lift& Trim unoszą włosy w kierunku ostrza, wychwytując je przy każdym przejściu oraz zapewniając wydajne i równomierne przycinanie.
Ponieważ trymer w całości nadaje się do mycia wodą, wystarczy opłukać go pod kranem.
Dzięki ergonomicznemu uchwytowi z technologią Fine Line urządzenie jest łatwe w trzymaniu, zapewniając komfort i kontrolę, których potrzebujesz, aby udoskonalić swój wygląd.
Wytrzymały akumulator litowy zapewnia do 80 minut czasu pracy.
Wskaźnik świetlny informuje użytkownika o stanie naładowania akumulatora i jego pełnym naładowaniu, dzięki czemu jest on zawsze gotowy do następnej sesji strzyżenia.
Nasadki grzebieniowe
