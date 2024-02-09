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  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie
  • Łatwe i równe przycinanie

Produkcja zakończona

Beardtrimmer series 5000Trymer do zarostu

BT5205/16

4.6
| (229) Opinie | 94% poleca ten produkt

2 Nagrody

Łatwe i równe przycinanie
Ten wyposażony w metalowe ostrza trymer umożliwia uzyskanie efektu 3-dniowego zarostu albo krótkiej lub długiej brody. Nowa, zintegrowana nasadka unosząca włosy umożliwia równe przycinanie za jednym pociągnięciem.
Poznaj wszystkie korzyści

System Dynamic Beard Guide zapewnia perfekcyjną stylizację zarostu

Łatwe i równe przycinanie

  • precyzyjne ustawienia co 0,2 mm

  • Metalowe ostrza

  • 70 min działania po 1 godz. ładowania

  • Zintegrowana nasadka unosząca włosy

Unosi włosy do poziomu ostrza, co zapewnia równomierne przycinanie

Unosi włosy do poziomu ostrza, co zapewnia równomierne przycinanie

System Dynamic Beard Guide wykorzystuje zintegrowaną nasadkę unoszącą włosy do poziomu ostrzy, co zapewnia równomierne przycinanie i pozwala uzyskać efekt 3-dniowego zarostu, krótką brodę lub długą brodę.

Kieruje włosy w stronę ostrzy, co ułatwia przycinanie

Kieruje włosy w stronę ostrzy, co ułatwia przycinanie

Przytnij zarost jednym, szybkim ruchem przy zachowaniu delikatności. Nasza nowa, zintegrowana nasadka unosi zarost do poziomu ostrzy, co zapewnia wygodne i równomierne przycinanie.

Ostrza są podwójnie ostrzone, co przyspiesza przycinanie*

Ostrza są podwójnie ostrzone, co przyspiesza przycinanie*

Ten trymer jest wyposażony w podwójnie ostrzone, metalowe ostrza, które przycinają więcej włosów za jednym pociągnięciem, co przyspiesza stylizację.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

229

Opinie

94%

poleca ten produkt

09/02/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach

Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup

Zalety

Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

08/02/2024

Polska

Polska

Trymer posiada wiele super funkcji

Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!

Zalety

Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

05/02/2024

Polska

Polska

Świetny produkt z precyzyjnymi nakładkami

Trymer świetnie sprawdził się na brodzie męża. Pierwszy weekend w którym nie musiałam wysłuchiwać narzekań na kolejne zużyte jednorazowe, niesprawdzające się maszynki do golenia. Mąż w końcu przekonał się do trymera :) Super ostrza, które bez problemu poradziły sobie z długością brody, a co najważniejsze - możliwość ustawienia odpowiadającej dla siebie długości trymowania. Super, że nie trzeba tego robić szybko i "po łebkach" w obawie przed rozładowaniem urządzenie - czas pracy akumulatora spokojnie pozwala na precyzyjne golenie. A możliwość mycie sprzętu pod wodą to ostatnia przyjemność po całem zabawie z brodą. Mąż jest zachwycony z trymera.

Zalety

Szybkie ładowanie, świetne nakładki, super szybkie i bezproblemowe czyszczenie pod wodą,

Wady

brak !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

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Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips