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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
precyzyjne ustawienia co 0,2 mm
Metalowe ostrza
70 min działania po 1 godz. ładowania
Zintegrowana nasadka unosząca włosy
System Dynamic Beard Guide wykorzystuje zintegrowaną nasadkę unoszącą włosy do poziomu ostrzy, co zapewnia równomierne przycinanie i pozwala uzyskać efekt 3-dniowego zarostu, krótką brodę lub długą brodę.
Przytnij zarost jednym, szybkim ruchem przy zachowaniu delikatności. Nasza nowa, zintegrowana nasadka unosi zarost do poziomu ostrzy, co zapewnia wygodne i równomierne przycinanie.
Ten trymer jest wyposażony w podwójnie ostrzone, metalowe ostrza, które przycinają więcej włosów za jednym pociągnięciem, co przyspiesza stylizację.
Nagrody
4.6
z 5
229
Opinie
94%
poleca ten produkt
Sulinho87
09/02/2024
Polska
Część promocji
Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach
Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup
Zalety
Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Rudy03
08/02/2024
Polska
Część promocji
Trymer posiada wiele super funkcji
Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!
Zalety
Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Gozdi
05/02/2024
Polska
Część promocji
Świetny produkt z precyzyjnymi nakładkami
Trymer świetnie sprawdził się na brodzie męża. Pierwszy weekend w którym nie musiałam wysłuchiwać narzekań na kolejne zużyte jednorazowe, niesprawdzające się maszynki do golenia. Mąż w końcu przekonał się do trymera :) Super ostrza, które bez problemu poradziły sobie z długością brody, a co najważniejsze - możliwość ustawienia odpowiadającej dla siebie długości trymowania. Super, że nie trzeba tego robić szybko i "po łebkach" w obawie przed rozładowaniem urządzenie - czas pracy akumulatora spokojnie pozwala na precyzyjne golenie. A możliwość mycie sprzętu pod wodą to ostatnia przyjemność po całem zabawie z brodą. Mąż jest zachwycony z trymera.
Zalety
Szybkie ładowanie, świetne nakładki, super szybkie i bezproblemowe czyszczenie pod wodą,
Wady
brak !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips