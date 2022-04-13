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Beardtrimmer series 5000 Trymer do zarostu
Produkcja zakończona
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BT5205/16
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
Wszystko (8)
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Jak przycinać brodę za pomocą urządzenia Philips?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
Jak ładować golarkę, trymer lub maszynkę do strzyżenia włosów Philips?
Dlaczego wewnątrz golarki / trymera / maszynki do strzyżenia Philips znajduje się biały smar?
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk
Golarka Philips nierówno przycina włosy