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Produkcja zakończona

przenośny głośnik bezprzewodowy

BT55A/00

Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni

Słuchaj muzyki przesyłanej bezprzewodowo dzięki małemu głośnikowi, który można łatwo przenosić. Modna kolorystyka pozwala dobrać głośnik pasujący do indywidualnego stylu, a wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu i czasie.

Poznaj wszystkie korzyści

Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni

  • Bluetooth®

  • Akumulator

  • 2 W

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna — solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu

Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z plączącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie