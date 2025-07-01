Wyszukiwane terminy

      Trymer do brody seria 7000 Beard Trimmer 7000

      BT7670/15

      Ostre krawędzie, minimalny wysiłek

      Dzięki samoostrzącym się metalowym ostrzom, szerokiemu trymerowi i technologii BeardSense bez wysiłku uzyskasz precyzyjne i równe wykończenie. Dodatkowo, innowacyjna funkcja zbierania włosów pomaga zachować porządek podczas strzyżenia.

      Dla precyzyjnie przyciętej brody bez bałaganu

      • Metalowe ostrza
      • Ustawienia dł. z dokładnością do 0,2 mm
      • Szeroki trymer
      • Zbieranie włosów
      • Do 120 minut pracy na jednym ładowaniu
      Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność

      Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność

      Samoostrzące się metalowe ostrza zapewniają dodatkową wytrzymałość dla maksymalnej precyzji podczas trymowanie, pozostając tak ostre jak pierwszego dnia. Antykorozyjne ostrza ułatwiają również czyszczenie.

      Kształtuj brodę z precyzją, której potrzebujesz

      Kształtuj brodę z precyzją, której potrzebujesz

      Precyzyjne pokrętło trymera zapewnia 40 ustawień długości co 0,2 mm, pomagając w precyzyjnym kształtowaniu zarostu.

      Zaprojektowana do wychwytywania włosów podczas przycinania

      Zaprojektowana do wychwytywania włosów podczas przycinania

      Nasza innowacyjna funkcja zbierania włosów skutecznie wychwytuje do 80% przyciętych włosów*, pomagając zachować porządek podczas strzyżenia.

      Wydajne przycinanie nawet najbardziej wymagającego zarostu

      Wydajne przycinanie nawet najbardziej wymagającego zarostu

      Dzięki technologii BeardSense nasz trymer skanuje gęstość zarostu 125 razy na sekundę, aby zwiększać moc w gęstszych obszarach, zapewniając odpowiednią moc dla najlepszego rezultatu.

      Wydajne i równomierne przycinanie dla idealnego wyglądu

      Wydajne i równomierne przycinanie dla idealnego wyglądu

      Zaawansowane grzebienie Lift& Trim unoszą włosy w kierunku ostrza, wychwytując je przy każdym przejściu oraz zapewniając wydajne i równomierne przycinanie.

      Przycinanie i konturowanie brody dla precyzyjnego efektu końcowego

      Przycinanie i konturowanie brody dla precyzyjnego efektu końcowego

      Wykonany w całości z metalu szeroki trymer najwyższej jakości umożliwia przycinanie i konturowanie zarostu w celu uzyskania ostrego i czystego efektu końcowego.

      Dodaj wyrazistości efektowi końcowemu

      Dodaj wyrazistości efektowi końcowemu

      Wąski trymer do precyzyjnego golenia z zatrzaskowym mocowaniem pozwala na dodawanie wyrazistości detalom, nadając kształt stylizacji.

      Osiągnij idealny wygląd dzięki cieniowaniu

      Osiągnij idealny wygląd dzięki cieniowaniu

      Grzebienie trymera pozwalają na cieniowanie po obu stronach brody, zapewniając idealne wykończenie.

      Prostsza rutyna dzięki łatwemu czyszczeniu

      Prostsza rutyna dzięki łatwemu czyszczeniu

      Ponieważ trymer w całości nadaje się do mycia wodą, wystarczy opłukać go pod kranem.

      Większa kontrola i wygoda podczas trymowania

      Większa kontrola i wygoda podczas trymowania

      Dzięki ergonomicznemu uchwytowi z technologią Fine Line urządzenie jest łatwe w trzymaniu, zapewniając komfort i kontrolę, których potrzebujesz, aby udoskonalić swój wygląd.

      Wygodne ładowanie i przechowywanie

      Wygodne ładowanie i przechowywanie

      Podstawka umożliwia wygodne ładowanie i przechowywanie urządzenia, dzięki czemu jest ono zawsze gotowe do pracy.

      Stała, wysoka wydajność od początku do końca

      Stała, wysoka wydajność od początku do końca

      Wytrzymały akumulator litowy z opcją szybkiego 5-minutowego ładowania** zapewnia do 120 minut czasu pracy.

      Bądź świadomy każdego strzyżenia

      Bądź świadomy każdego strzyżenia

      Wskaźnik świetlny informuje użytkownika o stanie naładowania akumulatora i jego pełnym naładowaniu, dzięki czemu jest on zawsze gotowy do następnej sesji strzyżenia.

      Dobrze zorganizowana pielęgnacja w domu lub w podróży

      Etui podróżne pozwala przechowywać urządzenie i wszystkie potrzebne akcesoria w jednym miejscu, zapewniając porządek podczas pielęgnacji w domu lub w podróży.

      Specyfikacja techniczna

      • Akcesoria

        Udogodnienia
        • Zbieranie włosów
        • Podstawka ładująca
        • Szczoteczka do czyszczenia
        • USB-A (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu)
        Podróżowanie i przechowywanie
        Etui podróżne

      • Moc

        Czas pracy
        Ponad 120 minut
        Ładowanie
        • 1 godzina
        • Szybkie ładowanie w ciągu 5 min
        • Ładowanie USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy
        Stan akumulatora
        Wskaźnik ładowania
        Użytkowanie
        Sieć bezprzewodowa

      • Konstrukcja

        Wykończenie
        Szary metaliczny
        Rączka
        Ergonomiczny uchwyt

      • Serwis

        Gwarancja
        Do 5 lat***

      • Łatwość użytkowania

        Nie wymaga konserwacji
        Brak konieczności stosowania oleju do ostrzy
        Odporność na wodę
        Na mokro i na sucho

      • Podsumowanie

        Obszar ciała
        Broda
        Narzędzia i akcesoria
        10
        Ustawienia długości
        0,4–20 mm
        Poziomy precyzji
        40
        Rozwiązanie
        Przycinanie
        Technologie
        BeardSense

      • Narzędzia do stylizacji

        Ostrze do przycinania
        Samoostrzące się metalowe ostrza
        Specjalistyczne
        • Trymer do modelowania
        • Nasadki do cieniowania
        • Szeroki trymer

      • Nasadki grzebieniowe

        Broda
        • Nasadka do krótkich włosów 0,4–10 mm
        • Nasadka do długich włosów 10,4–20 mm

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
