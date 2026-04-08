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Uchwyt filtra
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CP0140/01
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Ten uchwyt filtra jest zgodny z papierowymi filtrami o rozmiarze 1 × 2 oraz filtrami stałymi do ekspresu do kawy serii Daily Collection. Można go łatwo wyjmować i myć.
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