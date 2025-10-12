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Pojemnik na mleko

CP0154/01

Pojemnik na mleko
Ten przezroczysty pojemnik na mleko jest zgodny z kompletnym zestawem karafki do mleka do modeli Philips 4000, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo, EP, Philips 5000.
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Produkty kompatybilne
PicoBaristo

PicoBaristo
Automatyczny ekspres do kawy

SM5460/10R1

PicoBaristo

PicoBaristo
Automatyczny ekspres do kawy

SM5478/10

PicoBaristo

PicoBaristo
Automatyczny ekspres do kawy

SM5478/10R1

Series 5000

Series 5000
Automatyczny ekspres do kawy

EP5364/10

PicoBaristo

PicoBaristo
Automatyczny ekspres do kawy

HD8926/29

3100 series

3100 series
Automatyczny ekspres do kawy

EP3551/10

3100 series

3100 series
Automatyczny ekspres do kawy

EP3551/00

PicoBaristo

PicoBaristo
Automatyczny ekspres do kawy

SM3061/10

3100 series

3100 series
Automatyczny ekspres do kawy

EP3510/00

PicoBaristo

PicoBaristo
Automatyczny ekspres do kawy

HD8925/09

Znajdź kompatybilny produkt w karcie danych technicznych

Pojemnik na mleko

  • Do modeli PicoBaristo, Incanto, EP i SM

  • Możliwość wyjęcia ułatwia mycie

  • Nie można myć w zmywarce

Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie