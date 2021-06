Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Filtr wody AquaClean — opatentowana innowacja naszej firmy — pozwala w optymalny sposób wykorzystać w pełni automatyczny ekspres do kawy. Zmieniając filtr zgodnie ze wskazaniami urządzenia, można zaparzyć do 5000 filiżanek bez konieczności odkamieniania ekspresu. Ponadto kawa parzona jest z wykorzystaniem krystalicznie czystej i wolnej od zanieczyszczeń wody. Dodatkową korzyścią jest to, że po zainstalowaniu filtra AquaClean w ekspresie do kawy automatycznie zostaje wyłączone przypomnienie o konieczności odkamieniania.