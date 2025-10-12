Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
CP0153/01
SM5460/10R1
SM5478/10
SM5478/10R1
EP5364/10
HD8926/29
EP3551/10
EP3551/00
SM3061/10
HD8925/09
HD8915/09R1
Do modeli PicoBaristo, Incanto, EP i SM
Szybkie czyszczenie po użyciu
Dokładne czyszczenie raz w tygodniu
Nie można myć w zmywarce
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.
Opinie