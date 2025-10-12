Karafka do mleka — kompletny zestaw

Kompletna karafka do mleka z rurką do mleka pozwala uzyskać idealnie puszystą piankę. Karafkę można wygodnie przechowywać w lodówce. Jest zgodna z modelami z serii Philips 4000, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo i EP,