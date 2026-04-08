ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

Karafka do mleka — kompletny zestaw

Obsługa klienta

Karafka do mleka — kompletny zestaw

CP0153/01

Karafka do mleka — kompletny zestaw

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Kompletna karafka do mleka z rurką do mleka pozwala uzyskać idealnie puszystą piankę. Karafkę można wygodnie przechowywać w lodówce. Jest zgodna z modelami z serii Philips 4000, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo i EP,

  • PDF plik
  • 8 April 2026

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!