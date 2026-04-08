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Karafka do mleka — kompletny zestaw
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CP0153/01
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Kompletna karafka do mleka z rurką do mleka pozwala uzyskać idealnie puszystą piankę. Karafkę można wygodnie przechowywać w lodówce. Jest zgodna z modelami z serii Philips 4000, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo i EP,
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