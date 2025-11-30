Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
CP2346/01
Wymiana nasadki do sterylizacji
Wymiana nasadki do podgrzewacza i sterylizatora 2 w 1 Philips Avent, aby zapewnić idealną czystość wszystkich elementów związanych z karmieniem dziecka. Nasadka do sterylizacji pozwala bezpiecznie dezynfekować wszystkie elementy butelek dla niemowląt.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Zgodność
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.