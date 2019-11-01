Wyszukiwane terminy

      Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

      SCF359/00

      Jedna prosta czynność, od jednego karmienia do następnego

      Najbardziej sprawdzony sposób podgrzewania i sterylizacji pozwala Ci być o krok do przodu. Nasz podgrzewacz wody o standardzie szpitalnym lepiej chroni białka mleka, a inteligentny czujnik zapobiega przegrzaniu. Czas na sprzątanie? Naturalna para usuwa 99,9% zarazków.

      Jedna prosta czynność, od jednego karmienia do następnego

      Szybkie i bezpieczne podgrzewanie oraz sterylizacja. Za każdym razem.

      • Delikatne podgrzewanie, bez gorących punktów
      • Sterylizacja bez użycia środków chemicznych
      • Szybka i łatwa konfiguracja
      • Zgodność z większością niezbędnych artykułów
      Podgrzej butelki w 3 minuty za pomocą jednego przycisku*

      Podgrzej butelki w 3 minuty za pomocą jednego przycisku*

      Czas na karmienie? Podgrzewanie w kąpieli wodnej zgodnie ze standardami szpitalnymi pozwala lepiej zachować składniki odżywcze mleka bez utraty wydajności. Niezależnie od tego, czy karmisz dziecko samodzielnie, czy z pomocą innej osoby, najlepsza technologia podgrzewania zapewnia, że wszystko będzie gotowe w ciągu 3 minut.*

      Bezpiecznie wyeliminuj 99,9% bakterii przy użyciu naturalnej pary

      Bezpiecznie wyeliminuj 99,9% bakterii przy użyciu naturalnej pary

      Kiedy przychodzi czas na czyszczenie, wykorzystaj moc naturalnej pary, aby wyeliminować 99,9% bakterii. Para, znana ze swojej zdolności do dotarcia do najdrobniejszych zakamarków, idealnie nadaje się do sterylizacji każdego zakątka butelki, smoczka i małych zabawek Twojego dziecka. A wszystko to bez użycia środków chemicznych.

      Wykorzystuje technologię kąpieli wodnej spełniającą normy szpitalne

      Wykorzystuje technologię kąpieli wodnej spełniającą normy szpitalne

      Podgrzewaj mleko tak, jak robią to pielęgniarki w szpitalach, używając podgrzewania w kąpieli wodnej. W porównaniu z innymi metodami, podgrzewanie w kąpieli wodnej lepiej zachowuje białka mleka, które są niezbędne do budowania układu odpornościowego dziecka. Nasza technologia jest delikatna i szybka, a przy każdym karmieniu pomaga w zdrowym rozwoju dziecka.

      Stała cyrkulacja mleka zapobiega powstawaniu gorących punktów

      Stała cyrkulacja mleka zapobiega powstawaniu gorących punktów

      Nasza technologia podgrzewania chroni białka, które sprzyjają zdrowemu rozwojowi dziecka, poprzez równomierną i stałą cyrkulację ciepła. Dzięki podgrzewaniu w kąpieli wodnej nie musisz martwić się o gorące punkty, które mogą spowodować zepsucie mleka. Zamiast tego Twoje dziecko może cieszyć się równomiernie podgrzanym, bogatym w składniki odżywcze posiłkiem za każdym razem.

      Inteligentny czujnik zapobiega przegrzaniu

      Inteligentny czujnik zapobiega przegrzaniu

      Niezależnie od początkowej temperatury mleka, nasz inteligentny czujnik zadba o wszystkie szczegóły. Automatycznie dostosowuje czas podgrzewania, wykrywając początkową temperaturę mleka. Bez zgadywania. I bez ryzyka przegrzania.

      Automatycznie wyłącza się i utrzymuje ciepło

      Automatycznie wyłącza się i utrzymuje ciepło

      Nie musisz się już zastanawiać. Dzięki temu urządzeniu karmienie w dzień i w nocy będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze, ponieważ po zakończeniu karmienia urządzenie automatycznie się wyłącza i utrzymuje butelkę w temperaturze odpowiedniej do karmienia przez maksymalnie 60 minut.

      Podgrzewanie i sterylizacja za pomocą jednego intuicyjnego przycisku

      Podgrzewanie i sterylizacja za pomocą jednego intuicyjnego przycisku

      Niezależnie od tego, czy podgrzewasz po raz pierwszy, czy jesteś ekspertem w przygotowywaniu posiłków, nasz interfejs z jednym przyciskiem ułatwia podgrzewanie i sterylizację każdemu opiekunowi. Podczas każdego procesu otrzymasz wizualne i dźwiękowe powiadomienia, zanim urządzenie automatycznie się wyłączy.

      Sprawdź poziom wody przez okienko

      Sprawdź poziom wody przez okienko

      Nasze nowe przezroczyste okienko sprawia, że przygotowywanie pokarmu jest intuicyjne dla każdego. Użyj go, aby szybko sprawdzić poziom wody przed cyklami podgrzewania i za każdym razem uzyskać odpowiedni wynik. Bez zgadywania. Wszystko, co musisz wiedzieć, masz przed sobą.

      Minimalizuje bałagan dzięki konstrukcji oszczędzającej miejsce

      Minimalizuje bałagan dzięki konstrukcji oszczędzającej miejsce

      Utrzymaj porządek w domu dzięki wielofunkcyjnemu urządzeniu, które zajmuje minimalną ilość miejsca na blacie. Mała, ale wydajna konstrukcja pozwala na jednoczesną sterylizację butelek, małych zabawek i smoczków.

      Zaprojektowane z myślą o szybkim i łatwym czyszczeniu

      Zaprojektowane z myślą o szybkim i łatwym czyszczeniu

      Nasza piękna, prosta konstrukcja sprawia, że czyszczenie jest równie łatwe jak podgrzewanie i sterylizacja. Wystarczy przetrzeć podgrzewacz i sterylizator ściereczką, korzystając z szerokiej szyjki, która ułatwia dostęp do wnętrza. W razie potrzeby nasadkę do sterylizacji można również umieścić w zmywarce.

      Zgodność z większością butelek dla niemowląt i słoików na żywność

      Zgodność z większością butelek dla niemowląt i słoików na żywność

      W miarę jak Twoje dziecko rośnie, pamiętaj, że nasz podgrzewacz działa z butelkami dla niemowląt wszystkich marek, a także z butelkami wykonanymi z różnych materiałów i o różnych rozmiarach. A kiedy dziecko będzie gotowe na kolejny etap, nasz podgrzewacz będzie działał również ze słoikami na żywność.

      Wykorzystaj w pełni niezbędne artykuły dla niemowląt

      Wykorzystaj w pełni niezbędne artykuły dla niemowląt

      Nasza technologia sterylizacji parowej to najbezpieczniejszy sposób dezynfekcji artykułów dla niemowląt. Jest skuteczna w zwalczaniu zarazków, a jednocześnie nie niszczy żadnych materiałów, co pozwala przedłużyć żywotność artykułów. Dzięki nasadce do sterylizacji małych przedmiotów można łatwo wysterylizować butelki, smoczki, części zamienne i małe zabawki za jednym razem.

      Specyfikacja techniczna

      • Materiał produktu

        Materiał produktu
        Plastik (PP i ABS)

      • Dane techniczne

        Pobór mocy
        400  W
        Napięcie (S_0000156)
        • 220–240 V ~ 50–60 Hz
        • 120–127 V ~ 50–60 Hz (USA, Kanada, Meksyk)

      • Waga i wymiary

        Waga
        1000  g
        Wymiary produktu (szer. x wys. x głęb.)
        260,4 x 150 x 210,5  mm

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w
        Chiny

      • Zawartość zestawu

        Podgrzewacz i sterylizator 2 w 1
        1 szt.

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      • 150 ml mleka o temperaturze pokojowej w butelce Avent Natural o pojemności 266 ml.
