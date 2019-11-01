Wykorzystuje technologię kąpieli wodnej spełniającą normy szpitalne

Podgrzewaj mleko tak, jak robią to pielęgniarki w szpitalach, używając podgrzewania w kąpieli wodnej. W porównaniu z innymi metodami, podgrzewanie w kąpieli wodnej lepiej zachowuje białka mleka, które są niezbędne do budowania układu odpornościowego dziecka. Nasza technologia jest delikatna i szybka, a przy każdym karmieniu pomaga w zdrowym rozwoju dziecka.