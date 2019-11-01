Wyszukiwane terminy
SCF359/00
Jedna prosta czynność, od jednego karmienia do następnego
Najbardziej sprawdzony sposób podgrzewania i sterylizacji pozwala Ci być o krok do przodu. Nasz podgrzewacz wody o standardzie szpitalnym lepiej chroni białka mleka, a inteligentny czujnik zapobiega przegrzaniu. Czas na sprzątanie? Naturalna para usuwa 99,9% zarazków.Zobacz wszystkie korzyści
Czas na karmienie? Podgrzewanie w kąpieli wodnej zgodnie ze standardami szpitalnymi pozwala lepiej zachować składniki odżywcze mleka bez utraty wydajności. Niezależnie od tego, czy karmisz dziecko samodzielnie, czy z pomocą innej osoby, najlepsza technologia podgrzewania zapewnia, że wszystko będzie gotowe w ciągu 3 minut.*
Kiedy przychodzi czas na czyszczenie, wykorzystaj moc naturalnej pary, aby wyeliminować 99,9% bakterii. Para, znana ze swojej zdolności do dotarcia do najdrobniejszych zakamarków, idealnie nadaje się do sterylizacji każdego zakątka butelki, smoczka i małych zabawek Twojego dziecka. A wszystko to bez użycia środków chemicznych.
Podgrzewaj mleko tak, jak robią to pielęgniarki w szpitalach, używając podgrzewania w kąpieli wodnej. W porównaniu z innymi metodami, podgrzewanie w kąpieli wodnej lepiej zachowuje białka mleka, które są niezbędne do budowania układu odpornościowego dziecka. Nasza technologia jest delikatna i szybka, a przy każdym karmieniu pomaga w zdrowym rozwoju dziecka.
Nasza technologia podgrzewania chroni białka, które sprzyjają zdrowemu rozwojowi dziecka, poprzez równomierną i stałą cyrkulację ciepła. Dzięki podgrzewaniu w kąpieli wodnej nie musisz martwić się o gorące punkty, które mogą spowodować zepsucie mleka. Zamiast tego Twoje dziecko może cieszyć się równomiernie podgrzanym, bogatym w składniki odżywcze posiłkiem za każdym razem.
Niezależnie od początkowej temperatury mleka, nasz inteligentny czujnik zadba o wszystkie szczegóły. Automatycznie dostosowuje czas podgrzewania, wykrywając początkową temperaturę mleka. Bez zgadywania. I bez ryzyka przegrzania.
Nie musisz się już zastanawiać. Dzięki temu urządzeniu karmienie w dzień i w nocy będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze, ponieważ po zakończeniu karmienia urządzenie automatycznie się wyłącza i utrzymuje butelkę w temperaturze odpowiedniej do karmienia przez maksymalnie 60 minut.
Niezależnie od tego, czy podgrzewasz po raz pierwszy, czy jesteś ekspertem w przygotowywaniu posiłków, nasz interfejs z jednym przyciskiem ułatwia podgrzewanie i sterylizację każdemu opiekunowi. Podczas każdego procesu otrzymasz wizualne i dźwiękowe powiadomienia, zanim urządzenie automatycznie się wyłączy.
Nasze nowe przezroczyste okienko sprawia, że przygotowywanie pokarmu jest intuicyjne dla każdego. Użyj go, aby szybko sprawdzić poziom wody przed cyklami podgrzewania i za każdym razem uzyskać odpowiedni wynik. Bez zgadywania. Wszystko, co musisz wiedzieć, masz przed sobą.
Utrzymaj porządek w domu dzięki wielofunkcyjnemu urządzeniu, które zajmuje minimalną ilość miejsca na blacie. Mała, ale wydajna konstrukcja pozwala na jednoczesną sterylizację butelek, małych zabawek i smoczków.
Nasza piękna, prosta konstrukcja sprawia, że czyszczenie jest równie łatwe jak podgrzewanie i sterylizacja. Wystarczy przetrzeć podgrzewacz i sterylizator ściereczką, korzystając z szerokiej szyjki, która ułatwia dostęp do wnętrza. W razie potrzeby nasadkę do sterylizacji można również umieścić w zmywarce.
W miarę jak Twoje dziecko rośnie, pamiętaj, że nasz podgrzewacz działa z butelkami dla niemowląt wszystkich marek, a także z butelkami wykonanymi z różnych materiałów i o różnych rozmiarach. A kiedy dziecko będzie gotowe na kolejny etap, nasz podgrzewacz będzie działał również ze słoikami na żywność.
Nasza technologia sterylizacji parowej to najbezpieczniejszy sposób dezynfekcji artykułów dla niemowląt. Jest skuteczna w zwalczaniu zarazków, a jednocześnie nie niszczy żadnych materiałów, co pozwala przedłużyć żywotność artykułów. Dzięki nasadce do sterylizacji małych przedmiotów można łatwo wysterylizować butelki, smoczki, części zamienne i małe zabawki za jednym razem.
