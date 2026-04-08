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Szczoteczka do czyszczenia
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CRP725
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Ta szczotka ułatwia konserwację ekspresu do kawy podczas regularnego czyszczenia lub zmiany mieszanki ziaren. Szczotka umożliwia dotarcie do najtrudniej dostępnych miejsc i szczelin w lejku młynka.
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