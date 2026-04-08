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Szczoteczka do czyszczenia

CRP725

Szczoteczka do czyszczenia

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Instrukcje oraz dokumentacja

Ta szczotka ułatwia konserwację ekspresu do kawy podczas regularnego czyszczenia lub zmiany mieszanki ziaren. Szczotka umożliwia dotarcie do najtrudniej dostępnych miejsc i szczelin w lejku młynka.

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  • 8 April 2026

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