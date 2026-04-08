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Klucz do regulacji grubości mielenia

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Klucz do regulacji grubości mielenia

CRP964

Klucz do regulacji grubości mielenia

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Instrukcje oraz dokumentacja

Za pomocą klucza do regulacji grubości mielenia możesz dostosować ustawienia młynka, aby uzyskać kawę idealnie dopasowaną do swoich upodobań.

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  • 8 April 2026

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