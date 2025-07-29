Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Przepływ powietrza 3330 m3/h
Cicha praca 38 db(A)
Regulowany kąt nachylenia wiatraka, rotacja
Średnica wiatraka 45 cm
Ciesz się wydajnym, cichym wentylowaniem z 3 prędkościami, rotacją oraz timerem. Wiatrak powstał z myślą o jakości i stabilności, zapewnia trwały komfort dzień po dniu.
Dzięki przepływowi powietrza na poziomie 3330 m³/godz. wentylator wytwarza silny, orzeźwiający powiew. Pożegnaj się z zastałym powietrzem, powitaj świeżość w każdym zakątku Twojej przestrzeni.
Wiatrak został zaprojektowany z myślą o cichym wentylowaniu. Pracuje z delikatną głośnością 38 dB, co odpowiada dźwiękowi lekkiego deszczu. Idealny do pracy, czytania lub snu, zapewnia spokojną i niezakłóconą atmosferę.
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Lollypop567
29/07/2025
България
Część promocji
Вентилаторът работи безотказно!
Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Мачъците 2
29/06/2025
България
Część promocji
Препоръчвам
Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Пепито
24/06/2025
България
Część promocji
Много добра работа ми върши
Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка