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  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
  • Moc i orzeźwienie w dobrym stylu

PhilipsWentylator stojący serii 1000

CX1220/00

5
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Moc i orzeźwienie w dobrym stylu
Ciesz się wydajnym, cichym orzeźwieniem! Wiatrak Philips serii 1000 powstał z myślą o jakości, stabilności i komforcie. 3 prędkości, rotacja oraz timer – komfort w nawet najgorętsze dni.
Poznaj wszystkie korzyści

Moc i orzeźwienie w dobrym stylu

  • Przepływ powietrza 3330 m3/h

  • Cicha praca 38 db(A)

  • Regulowany kąt nachylenia wiatraka, rotacja

  • Średnica wiatraka 45 cm

Silny powiew orzeźwienia odczuwalny nawet z daleka

Silny powiew orzeźwienia odczuwalny nawet z daleka

Ciesz się wydajnym, cichym wentylowaniem z 3 prędkościami, rotacją oraz timerem. Wiatrak powstał z myślą o jakości i stabilności, zapewnia trwały komfort dzień po dniu.

Silny strumień powietrza zapewniający natychmiastowy komfort

Silny strumień powietrza zapewniający natychmiastowy komfort

Dzięki przepływowi powietrza na poziomie 3330 m³/godz. wentylator wytwarza silny, orzeźwiający powiew. Pożegnaj się z zastałym powietrzem, powitaj świeżość w każdym zakątku Twojej przestrzeni.

Ciche wentylowanie w najniższej prędkości pracy

Ciche wentylowanie w najniższej prędkości pracy

Wiatrak został zaprojektowany z myślą o cichym wentylowaniu. Pracuje z delikatną głośnością 38 dB, co odpowiada dźwiękowi lekkiego deszczu. Idealny do pracy, czytania lub snu, zapewnia spokojną i niezakłóconą atmosferę.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

29/07/2025

България

България

Вентилаторът работи безотказно!

Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

29/06/2025

България

България

Препоръчвам

Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

24/06/2025

България

България

Много добра работа ми върши

Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Przegląd ten został wykonany dla Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie