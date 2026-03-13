ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

Philips Wentylator stojący serii 1000

Obsługa klienta

PhilipsWentylator stojący serii 1000

CX1220/00

Philips Wentylator stojący serii 1000

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF plik, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Ciesz się wydajnym, cichym orzeźwieniem! Wiatrak Philips serii 1000 powstał z myślą o jakości, stabilności i komforcie. 3 prędkości, rotacja oraz timer – komfort w nawet najgorętsze dni.

  • PDF plik
  • 13 May 2026

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!