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Oczyszczacz i nawilżacz powietrza
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Philips Wentylator stojący serii 1000
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CX1220/00
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Ciesz się wydajnym, cichym orzeźwieniem! Wiatrak Philips serii 1000 powstał z myślą o jakości, stabilności i komforcie. 3 prędkości, rotacja oraz timer – komfort w nawet najgorętsze dni.
Wszystko (8)
Kratka wlotu powietrza wentylatora Philips jest brudna
Wentylator Philips wytwarza dziwny zapach
Mój wentylator Philips jest zbyt głośny
Nie mogę włączyć/wyłączyć wentylatora kolumnowego Philips
Przepływ powietrza z wentylatora kolumnowego Philips jest słaby
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