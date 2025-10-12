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Wszystkie serie

  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
  • Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach

Żelazko parowePhilips serii 6000

DST6120/20

Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach
Wyjątkowa wydajność prasowania i bezpieczeństwo łączą się w żelazku parowym Philips serii 6000. Ciągły strumień pary 45 g/min i silne uderzenie pary 190 g zapewniają łatwe prasowanie, a technologia OptimalTemp gwarantuje brak przypaleń (1).
Poznaj wszystkie korzyści

Gwarancja braku przypaleń (1)

Doskonale gładkie efekty na wszystkich tkaninach

  • Ciągły strumień pary 45 g/min + silne uderzenie pary 190 g usuwają nawet największe zagniecenia

  • Technologia Drip-Stop zapobiega plamom

  • OptimalTemp – gwarancja braku przypaleń na tkaninach przeznaczonych do prasowania

  • Stopa SteamGlide Plus zapewnia płynny poślizg po prasowanej tkaninie

  • Duży zbiornik 300 ml + funkcja automatycznego wyłączenia

Ciągły strumień pary 45 g/min

Ciągły strumień pary 45 g/min

Ciągłe strumień pary na poziomie 45 g/min umożliwia szybsze i skuteczniejsze rozprasowywanie zagnieceń. W krótkim czasie Twoje ubrania będą gładkie i gotowe do założenia.

Silne uderzenie pary 190 g

Silne uderzenie pary 190 g

Silne uderzenie pary zapewnia dodatkową moc do wygładzania uporczywych zagnieceń, nawet na najgrubszych tkaninach.

Technologia OptimalTemp

Technologia OptimalTemp

Dzięki zastosowaniu technologii OptimalTEMP możesz prasować wszystko: od dżinsu po jedwab, od bawełny po kaszmir, bez regulacji temperatury, bez czekania i bez sortowania ubrań. Uniwersalna temperatura gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach (1).

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. (1) Na wszystkich tkaninach przeznaczonych do prasowania (2) Przetestowano przez niezależny instytut na obecność pałeczki okrężnicy, gronkowca złocistego, drożdżaka C. Albicans oraz domowego kurzu na bawełnie w czasie 10 sekund prasowania.